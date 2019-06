View this post on Instagram

#Xiaomi avance son Mi 9T à 349 euros (6Gb/64 Go) et 389 euros (128 Go). Au programme: écran Full HD+ Amoled de 6,39 pouces; capteur photo avant « pop up » de 20 mégapixels; triple capteur arrière (48 + 8 + 13 mégapixels) avec grand angle 124,8 degrés; processeur Snapdragon 730 et batterie de 4000 mAh. Bref, on se demande ce qui va rester aux plus grands et pourquoi dépenser plus. Vente flash sur CDiscount ce 12 juin à 17h à 299 euros 🙄 En bleu, noir et bientôt rouge.