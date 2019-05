View this post on Instagram

Un Pixel 3… presque à moitié prix! C’est ce que propose #google avec son #googlepixel3a annoncé ce 7 mai. Lancé à partir de 399 euros (contre 859 euros pour le Pixel 3), ce smartphone à écran de 5,6’’/14,22 cm est certes moins puissant que son aîné (il ne dispose pas non plus de la recharge à induction, son écran est en polycarbonate et non en verre, et il n’a pas la fonction Selfie de groupe), mais il fait tout aussi bien… en photo. Ses deux blocs photo (avec capteur de 12 mégapixels à l’arrière et 8 mégapixels à l’avant) sont attelés à de puissants algorithmes capables d’optimiser tous types de photos. Le mode Vision de Nuit reste pratiquement sans équivalent (à par avec le Huawei P30 Pro). Le Pixel 3a est également disponible en version 3a XL avec un écran de 6’’/15,24 cm. Et vendu 479 euros.