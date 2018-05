VIDEO. OnePlus 6: A 519 euros, il défie Apple, Samsung et Huawei sur le terrain du smartphone haut de gamme

Première prise en main du #oneplus6. Avec son écran Amoled Full HD de 6,26 pouces (15,95 cm), le petit dernier de la firme chinoise qui fait le buzz auprès des geeks veut jouer dans la cour des grands. Son processeur Qualcomm Snapdragon 845 est le plus puissant dans la place et épaulé par 6 Go de Ram dans la version 64 Go du terminal (519 euros). Côté photo: 20 mégapixels (pour les portraits) et 16 mégapixels à l’arrière, plus 16 mégapixels à l’avant pour les selfies. Le OnePlus 6 filme en 4K jusqu’à 60 fps (contre 30 fps pour le #oneplus5). Très bonne impression générale en attendant un test complet... #oneplus

