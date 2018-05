Test: Le Zenfone 5 d’Asus vient taquiner les meilleurs smartphones (à 399 euros seulement)

Avec son Zenfone 5, #Asus livre un smartphone aux spécificités poussées, à un niveau de prix (399 euros) extrêmement compétitif. On salue la qualité de l’écran FullHD+ de 6,2 pouces « bord à bord » et l’intégration de différentes fonctions épaulées par de l’intelligence artificielle. En photo, deux capteurs dorsaux de 12 mégapixels (f/1.8) et 8 mégapixels grand angle 120 degrés (f/2.0), sans oublier le capteur frontal de 8 mégapixels pour les selfies. À l’arrivée, un très bon smartphone pour ceux qui ne veulent pas dépenser plus. Bémol: son absence d’étanchéité... #asus #zenfone5

