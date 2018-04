Test du smartphone Sony Xperia XZ2: Vibrez au rythme de vos jeux, vos sons et vos vidéos

TEST Le Sony Xperia XZ2 peut vibrer au diapason de vos vidéos, de vos morceaux de musique et de vos jeux. Gadget ? « 20 Minutes » est passé en mode vibreur pour tester ce nouveau smartphone…

Le Xperia XZ2, nouveau smartphone premium de Sony. — SONY

Dévoilé au salon Mobile World Congress de Barcelone, le Xperia XZ2 est de nouveau smartphone premium de Sony.

Ce terminal à écran LCD de 5,7’’/14,47 cm inaugure une nouvelle fonctionnalité nommée DVS (Dynamic Vibration System).

Le DVS fait vibrer le terminal sur les bande-sons des films, des jeux vidéo mais aussi des fichiers musicaux pour davantage d’immersion. « 20 Minutes » l’a testé.

Au salon Mobile World Congress de Barcelone en février, on a tous un peu rigolé. Lorsque Sony nous a présenté son XZ2, on a d’abord fait « Waouh ! » : le design du nouveau smartphone Premium du constructeur a enfin évolué. Le XZ2 troque les angles presque saillants de ses prédécesseurs pour des rondeurs qui lui vont parfaitement. Bien joué ! Le dos en verre de l’appareil est un peu bombé : son épaisseur revendiquée (11 mm) tranche avec la course à la finesse que se livrent Samsung (8,5 mm sur le Galaxy S9+) ou Huawei (7,8 mm sur le P20 Pro). Le XZ2 est même un peu lourd : 198 g, contre 163 g, par exemple, pour le Galaxy S9.

Le DVS, une fonction WTF ?

Mais lorsque Sony nous a présenté le mode DVS du XZ2, on a eu envie de rire à gorge déployée. DVS ? « Dynamic Vibration System » !

Inédit sur un smartphone, le DVS converti les sons en vibrations. Le propos de Sony est de proposer davantage d’immersion aux utilisateurs de son terminal en le faisant vibrer au gré des sons écoutés. A priori peu convaincus, nous avons visionné le premier épisode de Perdus dans l’espace sur Netflix avec le DVS.

Le mode DVS, activable selon trois paliers. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Activable sur trois paliers (Léger, Normal, Fort), le DVS surprend d’abord. Ainsi, les vibrations du smartphone s’accentuent plus les effets sonores sont puissants. Dès que la bande originale gagne en force, le XZ2 vibre de concert. C’est léger, mais les vibrations appuient le propos du récit. Elles augmentent aussi si l’on monte volume. Intensité à son comble lors de la scène de l’incendie où le jeune héros rencontre une créature extraterrestre…

Bémol : le DVS agit aussi sur les dialogues et les voix des acteurs, ce qui nous semble un peu incohérent. Nous pensions ne pas tenir plus de 10 minutes avec ce drôle de mode vibreur, mais nous avons finalement supporté le Dynamic Vibration System durant les 59 minutes de l’épisode ! On constatera parallèlement que l’écran LCD Full HD + de 5,7’’/14,47 cm (2160 x 1080) du XZ2 est splendide. Et que les haut-parleurs stéréo du téléphone produisent un son franchement correct.

Son terrain de jeu… le gaming

Même constat avec un jeu. Nous avons testé le DVS avec Trial Xtreme 4, un jeu de course de motos sous Android et iOS.

Les vibrations trouvent davantage leur justification en gaming. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Chaque embardée ou chute est l’occasion de vibrations plus ou moins fortes réparties dans tout le téléphone. On retrouve un peu les sensations que procurent les manettes de jeu vibrantes comme il en existe sur consoles. C’est sans doute dans le gaming que le DVS peut trouver toute sa place. Par contre, l’effet du Dynamic Vibration System n’a selon nous aucun intérêt en écoute musicale. Testé avec quelques clips sur YouTube, le procédé devient encombrant par son omniprésence.