Le Xiaomi Mi9 SE aligne trois capteurs photo arrières. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Avec ses trois capteurs photo de 48, 13 et 8 mégapixels à l'arrière du smartphone, le nouveau Mi9 SE de Xiaomi se prend pour un grand.

Certains sites spécialisés saluent les qualités du terminal mais se disent déçus par sa qualité photo, argument pourtant majeur de l'appareil.

«20 Minutes» l’a testé sur ce terrain précis pour constater que le Mi9 SE possède malgré tout un très bon rapport performances/prix.

« Dommage que la partie photo n’ait pas été plus soignée » (Les Numériques). « Une expérience photo globalement satisfaisante malgré quelques couacs » ( Le Journal du Geek). « En intérieur et en basse luminosité, la qualité en prend tout de suite un coup » ( Frandroid)… Les sites tech semblent un peu déçus par la qualité photo du nouveau smartphone Mi9 SE de Xiaomi. 20 Minutes a voulu vérifier…

Compact et bien sans sa peau

Ce qui le distingue au premier abord, c’est sa compacité. Le Mi 9 SE de Xiaomi est un petit smartphone bien dans sa peau. Fin (7,7 mm d’épaisseur) et léger (155 g), on pourrait le ranger avec la horde de « smartphones à écran de moins de 6 pouces » s’il ne s’avançait avec une particularité. Lesté de trois capteurs photo arrières (un privilège plutôt réservé à ses aînés comme les Galaxy S10 de Samsung ou P30 Pro de Huawei), le Mi9 SE se prend pour un grand. Belle arrogance lorsque l’on est vendu 369 euros seulement !

48, 13 et 8 mégapixels à l'arrière du Xiaomi Mi9 SE. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Derrière son excellent écran Amoled Full HD + (2340 x 1080 pixels) de 5,97’’/15,16 cm, le dernier smartphone de Xiaomi aligne ainsi trois capteurs photo capteurs de 48, 13 et 8 mégapixels*. Cette surabondance de pixels a pour but de multiplier et d’optimiser différents types de prises de vues.

De bonnes photos, mais pas en basse lumière

Les 48 mégapixels du capteur photo principal n’ont pas vocation à réaliser des photos hyperdéfinies que l’on pourra imprimer en grand format. Non, derrière lui se trouve une technologie nommée pixel biming. Elle est utilisée pour fusionner 4 pixels en un seul. Le but est au final de livrer des images de 12 mégapixels (soit 48/4) beaucoup plus détaillées. Sur ce point, le Mi9 SE fait le job pour peu qu’il puisse s’exprimer en lumière du jour.

48 mégapixels pour, au final, des photo en 12 mégapixels plutôt réussies. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Malgré un mode Nuit autorisant des pauses longues (6 secondes) et des photos sans bouger du poignet, les résultats en basse lumière demeurent assez ordinaires. Le Mi9 SE peine a offrir des vues parfaitement nettes lorsque la lumière est faible. Les dégradés de couleurs ne sont pas suffisamment nuancés et affichent des pixels un peu trop visibles.

Le mode photo de Nuit n'est pas à la hauteur. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

S’il ne dispose pas de mode Macro à proprement parler, le Mi9 SE adaptera néanmoins ses réglages pour les prises de vues rapprochées si vous souhaitez photographier une fleur. Pour cela, il suffit d’activer l’icône AI (Intelligence Artificielle) en haut de l’écran pour que le smartphone détecte tout seul le sujet et optimise le réglage de son ouverture, de sa vitesse… Les résultats obtenus sont bons pour un smartphone de ce niveau de prix.

Grâce à l'intelligence artificielle, la photo macro offre de bons résultats. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

De son côté, le capteur de 13 mégapixels sert à réaliser des photos en ultra-grand angle. Il s’agit d’une forte tendance actuellement sur les smartphones et l’on ne peut que s’en réjouir. Photographier un paysage, un monument ou donner plus de souffle à une photo devient ainsi un jeu d’enfant. Les résultats obtenus sont pour le moins séduisants, même si les bords des photos souffrent d’une déformation qui aurait peut-être pu être mieux maîtrisée.

Le mode ultra grand angle... - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

... facilite la photo de monuments ou paysages. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Le dernier module photo arrière du Mi9 SE comporte un simple capteur de 8 mégapixels. Vocation : le mode Portrait et le zoom optique 2x. Sur ces points, le smartphone donne plutôt satisfaction.

Un classique zoom optique 2x... - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

... qui remplit parfaitement son rôle. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Là encore, il n’est jamais aussi bon qu’en pleine lumière, voire en plein soleil, où les détails sont parfaitement visibles et restent nets.

Quelques modes vidéos**, dont un ralenti à 920 images/seconde (en 720p), se révèlent appréciables. Accessible à tout moment, un mode dit « Vidéo Courte » permet de tourner des séquences de 15 secondes que l’on pourra facilement partager. Un petit compte à rebours à l’écran permet lorsque l’on filme de connaître le temps dont on dispose. C’est une bonne idée.

Des selfies botoxés en 20 mégapixels. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

En façade, Xiaomi convoque un capteur de 20 mégapixels. Les selfies réalisés sont précis, mais le logiciel embarqué lisse terriblement les chairs. C’est sympathique de vouloir nous rajeunir ainsi, mais les effets de cette chirurgie esthétique sont tout sauf naturels…

A l’heure du verdict

A l’arrivée, les nombreuses photos que nous avons prises avec le Xiaomi Mi9 SE ne reflètent pas de défaut majeur. Loin d’être parfait, le smartphone vendu moins de 400 euros reste un bon petit compagnon au quotidien pour la prise de vues si l’on fait abstraction de véritables faiblesses en basse lumière et de quelques défauts de traitement logiciel dont certains pourront peut-être être améliorés par de futures mises à jour. Dans l’état, avec sa batterie de 3070 mAh (2 jours d’autonomie) et sa mémoire interne de 64 Go, le Mi9 est un peu seul sur son créneau. Ou plutôt était : le constructeur chinois Oppo a annoncé cette semaine son Oppo A9 avec un prix identique, des performances similaires, mais un écran plus grand et davantage de mémoire.

* A l’arrière : 48 mégapixels (équivalent 26 mm en argentique, ouvrant à f/1,8) ; 13 mégapixels (15 mm, f/2,4) et 12 mégapixels (52 mm, f/2,4). A l’avant : 20 mégapixels.

** 4K (30 images/seconde), Full HD 1080 p (30 i/s) et HD 720 p (à 30 i/s).