STAR TECH L’institut Gfk publie les chiffres des meilleures ventes de produits high-tech en 2019 et révèle la frénésie autour du casque audio, ainsi que le relatif désamour du public pour les smartphones

Les écouteurs 100% sans fil connaissent des ventes exponentielles. — SENHHEISER

L’institut Gfk publie son bilan des meilleures ventes de produits high-tech en 2019.

Produits stars de l’année, les casques et écouteurs audio portent le marché du son en France avec 11, 2 millions de ventes, un chiffre en hausse de 7 %.

De leur côté, les smartphones accusent une baisse importante de leurs ventes avec 17,3 millions d’exemplaires écoulés en 2019, soit une chute de 5 %.

11,2 millions et 17,3 millions : parmi d’autres, ce sont deux chiffres importants à retenir du bilan annuel de l’électronique grand public publié par le Gfk ce mardi 4 février. L’institut a quantifié les achats de biens technologiques des consommateurs français en 2019. Entre autres investissements, ceux-ci ont acheté 11,2 millions de casques et d’écouteurs audio et 17,3 millions de smartphones ! Les ventes des premiers sont en nette hausse ; celles des seconds en baisse significative.

Les casques portent l’audio

Avec un chiffre d’affaires de 539 millions d’euros en France l’an passé, les ventes de casques audio en France s’établissent ainsi à 11,2 millions de pièces l’an dernier. Ces chiffres sont en hausse de 7 % en volume et de 31 % en valeur.

Les casques audio ont vu leurs ventes augmenter de 7% (en volume) en France en 2019. - FOCAL

Les casques et écouteurs sont « les produits stars de l’année », selon le Gfk. Cette croissance s’appuie notamment sur les écouteurs 100 % sans fil (ou dits « True Wireless ») dont le chiffre d’affaires a été multiplié par trois en un an. Incroyable : il existait plus de 380 références d’écouteurs 100 % sans fil dans les rayons fin 2019 ! Leur prix moyen est de 115 euros.

Les smartphones décrochent

Les ventes de smartphones ont, elles, bu la tasse l’an passé. Ainsi, les Français n’ont acheté « que » 17,4 millions de smartphones en 2019 (-5 %), contre 18,2 millions en 2018. Bonne nouvelle pour les consommateurs : le prix moyen des smartphones n’augmente plus. Il est même stable (420 euros en 2019, contre 421 euros en 2018).

Les ventes de smartphones ont accusé une baisse de 5% (en volume) en 2019. - ONEPLUS

Néanmoins, le Gfk note une demande qui « reste forte » pour le smartphone premium dont le prix moyen baisse également : 1.054 euros en 2017, 1.006 euros en 2018 et 983 euros en 2019. « C’est une grosse rupture », constate l’institut Gfk. Nul doute que les constructeurs risquent de prendre en compte ces données et arrêter de laisser le prix de vente de leurs joujoux high-tech continuer de s’envoler…

Si les consommateurs semblent de moins en moins prêts à dépenser beaucoup pour un smartphone haut de gamme, l’élargissement de l’offre, notamment avec celle des constructeurs chinois comme Huawei, Honor, OnePlus, Xiaomi…, semble aussi tirer les prix moyens à la baisse. Contrecoup : le marché du smartphone reconditionné se contracte avec 2 millions de smartphones vendus en 2019, contre 2,1 millions en 2018. « Le salut du reconditionné passera par toujours plus de professionnalisation » pronostique le Gfk.

Et le wearable se porte comme un charme !

Avec 1,6 million de ventes en 2019, les montres connectées semblent enfin avoir trouvé leur voie. Long a décollé, ce marché semble aujourd’hui largement porté par le succès de l’Apple Watch, même si ni le Gfk ni Apple ne communiquent la moindre donnée volumique sur la tocante 2.0.

Les demandes du public autour des trackers d'activité ont augmenté en 2010. - XIAOMI

Constat du Gfk cependant : « la montre connectée devient de plus en plus un appareil de suivi et de prévention de la santé au quotidien ». Enfin, avec 500.000 ventes, les trackers d’activité connaissent un regain d’intérêt. De nouveaux développements sont à attendre sur ces typologies de produits avec l’arrivée de la 5G notamment.