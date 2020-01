L'arrière de Concept One ne laisse rien deviner de la présence des capteurs photo sous la coque de verre. — ONEPLUS

La marque de smartphones chinois prend pour la première fois la parole au salon de l’électronique Consumer Electronics Show qui se tient cette année du 7 au 10 janvier à Las Vegas.

OnePlus y dévoile son Concept One, un smartphone haut de gamme dont la particularité est d’être équipé de caméras invisibles.

Recouvertes d’un verre électrochrome qui peut changer de couleur, les capteurs ne se révèlent qu'au moment d'activer la prise de vues sur le smartphone.

Un, deux, trois, quatre ?* De combien de modules photo le smartphone OnePlus Concept One dévoilé au salon de l’électronique Consumer Electronics Show dispose-t-il ? Impossible à dire : ils sont invisibles à l’œil !

Peu avant le CES qui se tient du 7 au 10 janvier, la marque chinoise avait levé sur son compte twitter un coin du voile à propos de sa « caméra invisible ». Sans en dire davantage. Confirmation désormais avec le Concept One que OnePlus dévoile à Las Vegas. L’appareil est co-développé avec le constructeur automobile McLaren, déjà partenaire de OnePlus pour certaines éditions limitées de ses smartphones, comme le OnePlus 7T Pro.

Le verre électrochrome est son secret

Dans son luxueux écrin de cuir orange avec surpiqûre, l’arrière du Concept One ne laisse apparaître de la coque en verre du smartphone qu’une fine gorge noire. Abracadabra : lorsque l’on active la fonction prise de vues, le verre s’éclaircit et révèle les modules photo du smartphone, dissimulés sous la coque.

Le Concept One de OnePlus avec ses modules photo arrières invisibles. - ONEPLUS

Son secret ? Du verre électrochrome ! Egalement appelé verre intelligent ou verre dynamique, le matériau change de couleur lorsque traversé par un faible courant électrique. Ce n’est pas nouveau : on en trouve déjà dans le monde du bâtiment, avec des fenêtres qui peuvent ainsi s’opacifier pour filtrer la lumière. Il en existe aussi chez MacLaren. Le constructeur auto anglais en a adopté le principe pour le panneau de toit de son bolide 720S. Sa teinte peut ainsi être modifiée pour contrôler la réflexion de la lumière.

0,7 seconde pour se révéler

Le défi pour OnePlus a cependant été de rendre ce verre exceptionnellement mince, sans qu’il soit fragile. Le constructeur évoque ainsi deux panneaux de verre de 0,1 mm chacun et un « total combiné de 5 couches mesurant 0,35 mm d’épaisseur ». Cette surface surmonte les différentes lentilles et le flash LED dont est équipé le Concept One. Elle devient translucide lorsque l’on ouvre l’application photo/vidéo du smartphone, une manipulation qui a pour effet d’adresser au verre protecteur un flux électrique.

Les modules photo ne se révèlent que lorsque le mode Prise de vues est activé. - ONEPLUS

Selon OnePlus, il ne faut que 0,7 seconde pour que le verre de son Concept One passe du noir au translucide, ce qui conférerait au smartphone une très grande réactivité. Outre l’avantage esthétique indiscutable, le constructeur avance la possibilité de « réaliser des photos plus nettes et plus détaillées sous forte lumière. Des arguments impossibles à vérifier. Et qui le resteront sans doute : le OnePlus Concept One est comme son nom l’indique un concept, soit une piste de réflexion. Ainsi, le smartphone n’a pas pour vocation à être commercialisé.

Mission : faire le buzz

Reste qu’esthétiquement, la « disparition » des modules photos à l’arrière du Concept One est une totale réussite. On est loin des appendices souvent disgracieux à trois ou quatre lentilles, comme sur l’iPhone 11 Pro, le Motorola One Zoom ou encore le Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Pas sûr cependant que l’avenir soit aux coques avec verre électrochrome. En attendant OnePlus a réussi son pari : faire le buzz dans les allées du plus grand salon de l’électronique du monde et montrer sa capacité à innover.

* Alors, vous avez trouvé ? Il y en a trois. Il s’agit de ceux du OnePlus 7T Pro : 48 mégapixels (f/1.6) + 16 mégapixels ultra-grand angle 117° (f/2.2) + 8 mégapixels zoom optique 3x de 78 mm.