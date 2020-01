Uniquement sur abonnement, la voiture électrique Canoo veut s'adapter aux usages et villes du futurs. — CAPTURE

Le salon de l’électronique grand public Consumer Electronics Show se tient à Las Vegas du 7 au 10 janvier.

Parmi les 4.000 exposants, dont 350 firmes françaises, nombreux sont ceux qui dévoilent leurs projets autour des mobilités urbaines.

Déplacements durables, sécurisés mais aussi confortables attendent les 170.000 visiteurs professionnels attendus.

Contact pour le Consumer Electronics Show (CES), le plus grand salon mondial de l’électronique, qui se tient à Las Vegas du 7 au 10 janvier. A côté des téléviseurs 8K dernier cri ou de la crème des nouveaux casques audio, les transports de demain prennent chaque année une place plus importante dans les allées du salon. Et de nombreux exposants y dévoilent leurs solutions autour des mobilités douces…

Des lunettes connectées pour cycliste avec affichage tête haute

La start-up française Cosmo Connected profite de son quatrième CES à Las Vegas pour présenter ses lunettes connectées pour cyclistes.

Les lunettes affichage tête haute pour cyclistes présentées par Cosmo Connected au CES 2020. - COSMO CONNECTED

Particularité : elles disposent d’un affichage dit « tête haute » avec, en surimpression devant les yeux de l’utilisateur, les mentions de sa vitesse, de la distance parcourue ou du trajet à suivre.

Cette innovation est déclinée sous forme de lunettes (250 euros), mais aussi sous forme de casque connecté (299 euros). Celui dispose en outre d’un détecteur de mouvements qui conditionne automatiquement l’allumage d’un feu Stop à l’arrière du casque en cas de ralentissement et de freinage.

L'affichage tête haute des lunettes pour cyclistes dévoilées au CES 2020 par Cosmo Connected. - CAPTURE

Les dates de disponibilités ne sont pas encore communiquées.

Un vélo à assistance électrique français entièrement personnalisable

La firme française Coleen donne au CES 2020 les premiers coups de pédale de son vélo à assistance électrique (VAE) haut de gamme. Celui-ci est annoncé personnalisable « de la selle au guidon ». Fourche (en aluminium ou carbone), tige de selle, guidon, boîtier de vitesses, système de freins et motorisation (25 ou 45 km/h) peuvent ainsi être adaptés selon les besoins et les envies.

Le nouveau vélo à assistance électrique Coleen présenté au CES 2020. - COLEEN

Offrant une autonomie jusqu’à 100 km sur sa batterie de 42 cellules, cet ebike au design néovintage se distingue également par son écran HD de 3,2’’/8,12 cm intégré dans son guidon. Localisation GPS, notifications d’appels et messages sont notamment affichés. Conçu, testé et fabriqué dans l’Hexagone, ce VAE à motorisation arrière et transmission par courroie pèse 19 kg (ce qui reste un poids raisonnable pour ce type de monture). Actuellement en précommande à… 4.990 euros !

Une moto qui alerte son pilote juste avant la collision

Radars, caméras, capteurs invisibles… la nouvelle moto électrique Hypersport Pro de la start-up canadienne Damon se veut responsable, mais surtout un monstre de sécurité.

Au CES 2020, la moto électrique Hypersport Pro mise tout sur la sécurité. - DAMON

Disposant d’un système d’alerte aux collisions développé avec Blackberry QNX, l’Hypersport Pro offre une « lecture » permanente de la route à 360° et des dangers potentiels qui guettent son utilisateur (notamment dans les angles morts).

Alerté par un système de vibrations dans le guidon, par des feux dynamiques et une vision permanente du trafic à l’arrière de la moto, le pilote peut ainsi mieux anticiper sa conduite.

Capteurs et caméras assurent à la moto Damon une vision à 360° et une sécurité maximale. - CAPTURE

Les premiers prototypes sont attendus mi-2020 et il est possible de réserver un essai sur le site de Damon.

Une voiture électrique commercialisée uniquement sur abonnement

Développé par la start-up américaine Canoo avec Dassault Systèmes, ce véhicule électrique urbain aux faux airs du Transporter de Volkswagen se base sur une plateforme inspirée d’un skateboard. C’est en tout cas ce que revendique son constructeur qui loge dans le plancher de sa Canoo tout ce qui lui permet de fonctionner (batterie, moteur…).

Présentée au CES de Las Vegas 2020, la voiture Canoo sera commercialisée uniquement sur abonnement. - CANOO

Concept : la commercialisation de cette voiture s’effectuera sur le principe d’un abonnement mensuel. Cela diffère d’un leasing : lorsque l’on n’a plus besoin du véhicule, il est possible de le restituer.

Selon Canoo, cette voiture « adaptée aux villes du futur » pourra aussi être utilisée par les entreprises pour y réaliser des réunions, la capacité du véhicule pouvant s’étendre jusqu’à 6 à 8 personnes. D’où une philosophie : Canoo n’intègre aucun écran car « chaque passager dispose déjà d’au moins un écran sur lui en permanence ». Autonomie : jusqu’à 400 km. Il faudra attendre deux ans environ avant de voir Canoo dans nos rues, mais d’abord en Californie…

Un fauteuil gyroscopique roulant jusqu’à 38 km/h

Capable d’atteindre une vitesse de 38 km/h, le S-Pod présenté par Segway au CES 2020 n’est autre qu’un fauteuil auto stabilisé (sur deux roues) dédié aux micro trajets.

Le S-Pod devrait être lancé en 2021. - SEGWAY

Son constructeur, bien connu pour ses engins gyroscopiques, pense avec son futur appareil séduire les universités, aéroports, galeries marchandes et proposer aux utilisateurs des déplacements nettement moins fatigants. Le S-Pod aurait selon Segway été inspiré par le gyrosphère du film Jurassic World…

On imagine que les personnes âgées pourraient se laisser séduire par le S-Pod qui se dirige à l’aide d’un joystick et devrait offrir une maniabilité maximale, notamment pour tourner. Lancement prévu dans un an.