Dans l’avalanche automnale de smartphones, OnePlus ajoute à son catalogue le OnePlus 7T Pro. Ce nouveau terminal remplace le 7 Pro qui était sorti au mois de mai 2019.

Vendu 759 euros avec une capacité de 256 Go, le 7T Pro se révèle un excellent smartphone dont les différences avec son aîné sont cependant loin d’être flagrantes.

On l’appréciera cependant pour sa puissance et sa qualité photo, désormais indéniable.

Occuper le terrain pour mieux s’imposer. Telle pourrait être la devise des fabricants chinois Xiaomi, Oppo, Huawei ou encore OnePlus, qui nous abreuvent jusqu’à l’étouffement en flux continu de nouveautés. Ainsi, OnePlus vient de présenter son OnePlus 7T Pro qui complète la proposition du OnePlus 7T dévoilé il y a quelques jours à peine et remplace le OnePlus 7 Pro lancé en mai dernier. 20 Minutes l’a testé : c’est bien un champion qui boxera dans la catégorie Premium.

Un rendu vidéo exceptionnel sur l'écran de 6,67'' du OnePlus 7T Pro. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Avec un écran Amoled de 6,67’’/16,94 cm, le 7T Pro a fière allure sur le ring : les bordures légèrement incurvées de l’appareil lui confèrent un potentiel de séduction évident. OnePlus vante le taux de rafraîchissement de sa dalle : 90 Hz, contre 60 Hz le plus souvent. Cela implique des images plus fluides. Mais ce point ne devrait attirer l’attention que des joueurs les plus chevronnés. Les autres basculeront sur le rafraîchissement de 60 Hz dans les réglages, moins gourmand en batterie. Parfaitement calibré, l’écran de ce terminal fait véritablement sa force.

Nous avons visionné plusieurs épisodes de la série Criminal sur Netflix et des épisodes de (l’excellente) série animée Undone sur Amazon Prime Video et avons été séduits par la restitution vidéo précise et contrastée du 7T Pro. Sa qualité audio le distingue également. Ses deux haut-parleurs stéréo permettent largement de se passer de casque audio lorsque l’on est chez soi et de profiter agréablement de ses vidéos.

La photo désormais réglo

En photo, le 7T Pro retrouve les modules du 7 Pro* parmi lesquels le petit capteur frontal pop-up. Lorsque l’on lance un selfie, une minuscule caméra s’extrait du sommet du smartphone, libérant ainsi l’écran de toute encoche.

La caméra pop-up du OnePlus 7T Pro et son capteur de 16 mégapixels. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

La qualité est au rendez-vous. OnePlus avait promis de retravailler ses algorithmes de traitement d’image et il semble que le 7T Pro soit sur ce point en progrès par rapport au 7 Pro. Nous avions aussi décelé sur le grand frère un manque de rapidité de l’autofocus dont le 7T Pro s’est visiblement affranchi.

Le OnePlus 7T Pro soigne les détails en photo. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

La capacité du smartphone à livrer des photos extrêmement précises et détaillées a de quoi mettre K.O. certains concurrents.

Encore plus de puissance

Animé par le processeur Snapdragon 855 Plus de Qualcomm, le OnePlus 7T Pro est enfin une véritable machine de guerre capable de ne faire qu’une bouchée des jeux les plus puissants. Associé à 8 Gb de Ram, il fait de l’appareil un monstre de puissance. Mais la différence avec son aîné, le 7 Pro, ne se situe qu’à la marge : 15 % de puissance en plus. Pour des usages quotidiens, l’apport sera loin d’être flagrant. Autre petit plus : la batterie du 7T Pro est de 4.085 mAh… contre 4.000 mAh pour le 7 Pro. On se demande si, à six mois d’intervalle avec le précédent terminal haut de gamme de OnePlus, tout cela est bien sérieux…

Le chargeur ultra-rapide du 7T Pro pour un plein complet d'énergie en 1 heure. - ONEPLUS

Reste que notre smartphone dispose d’un système de charge ultrarapide (30W). Il ne faut ainsi pas plus d’une heure pour que le 7T Pro opère une charge complète (70 % en 30 min et 50 % en 20 min). Qui peut le plus peut le moins : le OnePlus 7T Pro n’intègre toujours pas la recharge par induction. Fin 2019, c’est une véritable lacune pour un appareil vendu 759 euros (256 Go/8Gb). Gageons que le futur OnePlus 8 saura la combler. Selon les rumeurs, ce prochain modèle abandonnerait aa caméra frontale pop-up.

Où va OnePlus ?

Reste que l’on s’interroge sur la stratégie de OnePlus. Hier encore, le fabricant chinois possédait les atours d’une marque alternative dont la vocation était de se poser face aux Samsung ou Apple avec des appareils à forte valeur ajoutée, mais à prix réduit. OnePlus, qui vendait alors ses smartphones uniquement sur Internet, savait créer l’attente et le désir.

Le OnePlus 7T Pro, lancé 67 mois seulement après le OnePlus 7 Pro... - ONEPLUS

En élargissant ses ventes aux magasins physiques (Fnac, Darty, boutiques Bouygues…), en multipliant les sorties comme cette année, et en réduisant l’écart tarifaire avec les géants de la téléphonie, le petit fabricant à l’appétit de géant ne risque-t-il pas de sacrifier sa communauté de fans sur l’autel d’une visibilité tous azimuts ?

* OnePlus 7 Pro : 48 mégapixels (f/1.6) + 16 mégapixels ultra-grand angle 117° (f/2.2) + 8 mégapixels zoom optique 3x 78 mm. 16 mégapixels en façade (f/2.0).