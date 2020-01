Avec son casque Elite 45h présenté au CES 2020, Jabra veut rendre le Bluetooth plus accessible. — JABRA

L’univers des casques audio et des écouteurs monte le son lors du salon de l’électronique Consumer Electronics Show qui se tient à Las Vegas du 7 au 10 janvier.

Casques Bluetooth à réduction de bruit active et écouteurs intra-auriculaires sans aucun fil s’y partagent la vedette avec des nouveautés prometteuses chez JBL, Jabra, ou encore Klisch et Panasonic.

A la clé : un son toujours meilleur et une immersion de l’utilisateur encore plus grande, mais les tarifs proposés restent très élevés.

Vitrine des innovations technologiques et des nouveaux produits qui sortiront dans les prochains mois, le salon Consumer Electronics Show qui se tient à Las Vegas du 7 au 10 janvier fait déjà rêver les fans de musique en balade avec ses casques audio et écouteurs dernier cri.

Constat : les appareils avec réduction de bruit auront plus que jamais la cote en 2020, mais resteront assez chers…

Klipsch réduit l’encombrement et monte les prix avec ses T10

Intrigants avec leur esthétique originale et leur boîtier de recharge à ouverture magnétique atypique, les écouteurs T10 de Klipsch surfent sur la tendance actuelle des intra-auriculaires True Wireless.

Les T10: des écouteurs sans fil vendus 600 euros environ! - KLIPSCH

Les T10 jouent la carte de la compacité : une fois insérés dans le conduit auditif, seul leur embout rectangulaire embarquant batterie et électronique est apparent. En outre, ces écouteurs disposent d’un système de réduction de bruit épaulé par deux micros. Mais gare au prix : annoncés pour l’automne 2020, les T10 devraient être commercialisés autour de 600 euros !

JBL se lance dans le gaming avec sa série Quantum

Il était temps ! Après avoir déjà vendu 100 millions de casques, JBL se lance enfin dans le casque de gaming avec Quantum. Cette collection de sept casques aux coussinets circum auriculaires et avec micro se distingue par son système de reproduction du son 3D.

La gamme Quantum de JBL est dédiée au gaming. - JBL

Ce procédé est présent dans trois des casques dévoilés au CES : les JBL Quantum 300, 400, 600 (sans fil) et 800 (avec réduction de bruit active). Plus abouti, le JBL Quantum One, lui, adopte en plus de la réduction de bruit active, la virtualisation du son avec le suivi des mouvements de la tête de l’utilisateur. Immersion totale garantie. Disponibles en avril (et vendus de 39 euros à 249 euros), les casques Quantum sont compatibles PC, MAC, XBOX, Playstation, Switch et mobiles.

Panasonic booste les basses avec son RB-M700B

Ce nouveau casque haut de gamme est pour le constructeur japonais l’occasion de démontrer l’efficacité de son système appelé Bass Reactor. Il consiste en l’amplification des basses fréquences pour recréer une ambiance de « concert ou de boîte de nuit », indique Panasonic.

Panasonic booste les basses avec son RB-M700B. - PANASONIC

Pour de meilleures sensations mais surtout un confort accru, il est attelé à un procédé de dispersion de pression autour des haut-parleurs de 40 mm dont est équipé le RB-M700B. Egalement à réduction de bruit active, ce casque sera proposé courant 2020 en noir ou beige, mais son prix n’est pas encore communiqué.

Jabra met le Bluetooth à portée de tous grâce à son Elite 45h

Le constructeur danois qui s’est récemment distingué dans l’univers des casques intra-auriculaires True Wireless casse les prix du Bluetooth. Avec son casque Elite 45h qui sera vendu au mois de mars à 99 euros, la marque veut prouver que l’on peut offrir un produit de qualité à tarif serré.

Le Jabra Elite 45h: Bluetooth et vendu moins de 100 euros. - JABRA

Reprenant les codes esthétiques de son Elite 85h, l’Elite 45h associe matériaux de qualité (arceau en aluminium, coussinets à mémoire de forme…). Disposant de boutons physiques (dont un pour convoquer son assistant vocal préféré), l’Elite 45t est annoncé avec une très confortable autonomie de 40 heures.

Sennheiser soigne vos podcasts à l’aide de son HD 450 BT

Pour un tarif envisageable (179 euros, mi-février), Sennheiser propose avec son HD 450BT un casque audio Bluetooth à réduction de bruit active qui « coupe littéralement l’auditeur des distractions extérieures », promet son constructeur.

Le HD 450BT dont on personnalise le son avec une application. - SENNHEISER

Compact, pliable, se rechargeant en USB-C et proposant jusqu’à 30 heures d’autonomie sur une charge, le 450 BT se personnalise à travers une application qui optimise l’intelligibilité des podcasts, des livres audio et des contenus vocaux en un mot : qui soigne la restitution des voix ! Hâte de le tester pour écouter Minute Papillon, le podcast audio de 20 Minutes…

Harman Kardon s’affirme avec son Fly ANC

Propriété de Samsung, le groupe Harman Kardon (Harman, JBL, AKG) veut affirmer son nom dans l’univers du casque audio à réduction de bruit active. Pas facile : Sony et son WH-1000XM3, Bose et son NC 700, ou Sennheiser et son Momentum Wireless ont largement balisé le terrain. Avec son Fly ANC, Harman invite les auditeurs « à se perdre dans l’instant présent » (sic !).

Le casque Fly ANC dévoilé au CES 2020. - HARMAN KARDON

Soit un casque Bluetooth avec réduction de bruit active à l’autonomie de 20 heures (30 heures sans réduction de bruit). Disposant de contrôles tactiles et d’une connexion multipoints (on peut lui associer plusieurs sources audio, comme un smartphone et un téléviseur), le Fly ANC, compatible avec les assistants vocaux, est annoncé à 249 euros avec une disponibilité immédiate. Il ne dispose hélas d’aucune protection contre les intempéries.

Shure invite les Maroon 5 à jouer avec ses AONIC 215

La marque audiophile Shure profite du CES de Las Vegas pour dévoiler ses premiers écouteurs True Wireless. Leur nom : AONIC 215. Ces écouteurs intra-auriculaires sans aucun fil se distinguent par leur ergonomie avec un système tour d’oreille dans lequel sont logées les batteries.

AONIC 215: des intras sans aucun fil qui seront lancés au printemps. - SHURE

Pas sûr que tout le monde adhère au look que donnera à son utilisateur un tel form factor… Adam Levine, le chanteur/guitariste des des Maroon 5 doit les apprécier, puisqu’il a accepté d’en être l’ambassadeur…

Adam Levin des Maroon 5, ambassadeur des casques Shure. - SHURE

Annoncés avec 8 heures d’autonomie et jusqu’à trois charges consécutives dans leur boîte de rangement qui intègre sa propre batterie, les AONIC 215 pourraient être lancés au printemps à 250 euros environ, ce qui les placerait en concurrence frontale avec les AirPods d’Apple.

Klipsch veut surpasser Bose et Sony avec son Over Ear ANC

Le spécialiste américain de la hifi veut aussi apporter sa contribution à l’univers des casques audio Bluetooth à réduction de bruit active. Sa solution : le casque Over Ear ANC. Techniquement, le constructeur avance une réduction des bruits ambiants pouvant atteindre -40 décibels, soit une réduction 25 % supérieure à celle du très réputé casque Sony WH-1000XM3.

L'Over Ear ANC veut rivaliser avec Bose et Sony. - KLIPSCH

Du côté de l’autonomie, Klipsch souhaite également surprendre en annonçant jusqu’à 30 heures d’écoute, ce qui dépasse les prouesses constatées chez Bose, par exemple. Et originalité : le boîtier de rangement du Over Ear ANC rechargera le casque lorsque placé dedans, une fonctionnalité que l’on ne connaissait jusqu’à présent que pour les écouteurs True Wireless. Annoncé à 399 dollars, soit 349 euros environ, ce casque va devoir tenir ses promesses techniques pour se faire une place dans un univers déjà très concurrentiel.