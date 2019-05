Le casque à réduction de bruit Jabra Elite 85h. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Depuis Bose et son QuietComfort, le monde des casques à arceaux avec réduction de bruit (ANC) a pris son envol.

Après s’être récemment distinguée grâce ses écouteurs True Wireless, la firme danoise Jabra lance son Elite 85h.

Ce casque que 20 Minutes a testé en avion et en train peut rivaliser par son isolation phonique avec les plus grands, mais n’atteint pas la qualité du WH-1000XM3 de Sony, toujours sur la plus haute marche du podium.

Ce qui l’aiment prendront le train. Ou l’avion. Le casque à réduction de bruit Elite 85h est de sortie. La marque danoise Jabra, qui a fait l’unanimité avec ses écouteurs True Wireless (totalement sans fil) Elite 65t et Elite Active 65t, tente une percée dans l’univers des casques à arceau dit ANC (pour Active Noise Control). Ce sont ceux qui permettent de réduire les bruits environnants pour s’immerger dans sa bulle de musique. Autant de modèles particulièrement prisés en voyage.

Attention, Jabra avance en terrain miné. Bose l’a largement balisé avec son casque QuietComfort II (269 euros). On croise ce modèle dans à peu près tous les avions. Et Sony s’est récemment taillé une très solide réputation avec son WH-1000XM3 (379 euros), un casque ANC cher, qui fait souvent référence.

Astuce à l’allumage

Circum aural (il englobe les oreilles), le Jabra Elite 85h ressemble à ses illustres rivaux. Disponible en noir, bleu ou beige, et pliable, il est vendu 299 euros. L’investissement est-il justifié? Pour le savoir, nous avons profité de différents voyages en TGV ainsi qu’en avion pour le mettre à l’épreuve. Une fois rechargé, et sorti de sa solide boîte de rangement, l’Elite 85h s’allume en le dépliant. C’est une petite astuce qui, à l’usage, s’avère pratique. La construction du casque est robuste. Nous avons malmené son arceau en le pliant un peu dans tous les sens sans qu’il ait à en souffrir. Costaud, l’Elite 85h l’est à plusieurs titres. Il est aussi certifié IP52 (c’est le seul sur le marché dans sa catégorie), et résiste donc à la pluie. Paradoxalement, ses oreillettes sont recouvertes à l’extérieur de tissus, mais interrogé sur la fragilité de l’étoffe, la firme de Copenhague assure que la matière choisie est particulièrement étudiée: «vous savez, les scandinaves et le tissus, ils s’y connaissent…».

Ecoute personnalisée

L’écoute est véritablement très agréable, homogène et équilibrée. Elle l’est d’autant plus qu’une application permet à tout moment de modifier le rendu sonore à l’aide d’un égaliseur. On peut aussi choisir de privilégier les paroles, d’ajouter des basses, des aigus… en appuyant sur une touche à l’écran du smartphone. De son côté, la fonction nommée Smart Sound identifie lorsqu’on l’active les bruits qui entourent l’utilisateur. 6 des 8 micros intégrés sont ainsi convoqués pour les reconnaître. Le casque adapte ensuite la réduction de bruit en conséquence.

Museler les passagers du TGV

A bord d’un TGV nous conduisant de Paris à Avignon, l’ANC s’est avéré payant. Voulant travailler malgré deux voisins bavards, nous l’avons activé pour museler les gênants. Dès lors, leurs conversations ont été amplement atténuées, même si une légère bouillie vocale se faisait encore légèrement entendre. De son côté, le bruit du train avait disparu.

Dans le train, le casque filtre pratiquement tous les bruits extérieurs. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Seule la voix aïgue de l’hôtesse de bord nous rappelant que le bar était ouvert restait finement perceptible. Il s’agit d’ailleurs là d’une constante pour les casques ANC: les voix haut perchées et les son aigus parviennent encore à franchir les barrières que tente d’imposer la réduction de bruit. Nous profitons de notre voyage pour découvrir l’album de Billie Eilish téléchargé sur Deezer. La voix suave et feutrée de l’artiste profite de la restitution très chaude de l’Elite 85h. Second essai à bord d’un avion cette fois.

Gare au décollage

Nous avons profité d’un Aller-retour à Valence, en Espagne, pour aller plus loin dans notre test du casque danois. Activée avant même de décollage de notre avion, sa réduction de bruit réduit le stress de l’embarquement. Même sans jouer de musique. On a l’impression de s’isoler dans une bulle cotonneuse, alors que les autres passagers s’agitent dans l’allée. Chouette, nous allons poursuivre la lecture du dernier Jean-Christophe Rufin (Les sept mariages d'Edgar et Ludmila) au calme.

Plié, le casque s'éteint tout seul. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Après avoir retiré le casque pour écouter les consignes de sécurité (inaudibles sinon), place à notre playlist Neo Soul Hits. Aïe: au moment du décollage, la voix d’Ella Mai interprétant Everything est couverte par des bourdonnements dérangeants. Nous passons au morceau suivant avec un appui long sur un petit bouton physique présent sur l’oreillette droit. Las! Visiblement, l’Elite 65h s’accommode mal du vrombissement des réacteurs qu’il tente de compenser sans y parvenir. L’écoute s’en trouve ainsi altérée jusqu’à ce que le pilote réduise la poussée. Le calme revient après la tempête et le casque Jabra remplit sa mission sans faillir. Le problème rencontré au décollage reviendra à l’atterrissage. De leur côté, les 296 g du casque sont restés indolores durant nos heures de vol. Au final, nos longs essais n’ont entamé son autonomie annoncée à 41 heures avec ANC activée que de 30%.

Face au Jabra Elite 85h (à gauche), le WH-1000XM3 de Sony (à droite) conserve une longueur d'avance. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Bien conçu, solide et protégé contre les intempéries, l’Elite 85h de Jabra reste une valeur sûre et peut devenir une alternative crédibles à ses concurrents. On note également une excellente qualité pour les appels téléphoniques. Et l'on apprécie le bouton unique pour convoquer n'importe quel assistant: Google assistant, Alexa ou Siri. Si on le préfère au casque Bose qui impose sa signature sonore sans que l’on puise la modifier, l'Elite 85h ne parvient cependant pas à égaler le WH-1000XM3 de Sony. Le casque du constructeur japonais est plus confortable, offre un son plus riche et chaleureux, et propose un niveau d'isolation encore supérieur et plus abouti. Certes plus onéreux, ce dernier modèle reste à ce jour le maître du jeu dans l’univers des casques à arceau avec réduction de bruit.