Bookinou est une liseuse audio pour enfant qui permet d'écouter les histoires avec la voix de ses proches. Crédit : Pimely. — E. Frisullo / 20 Minutes

Pimely, une boîte lyonnaise qui commerciale une liseuse audio connectée, sans écran, pour enfant, participe cette année au CES de Las Vegas pour présenter Bookinou.

L’originalité de cette conteuse, imaginée pour favoriser le goût de la lecture chez les plus jeunes, est qu’elle permet aux enfants d’écouter leurs histoires préférées enregistrées avec la voix de leurs proches.

Un produit, lancé juste avant Noël, qui séduit, selon ses concepteurs.

Le lancement, quelques semaines avant Noël, a été un succès. Pour les fêtes de fin d’année, Pimely SAS a vendu des dizaines de milliers de Bookinou, commercialisées (69 euros) sur sa plateforme et les sites de distributeurs réputés (Boulanger, Decitre, Nature et découverte…). Cette start-up lyonnaise sera présente en janvier au CES de Las Vegas, célèbre salon mondial de l’électronique, pour présenter cette liseuse audio pour enfant innovante.

Cet outil a été imaginé il y a deux ans par Vincent Gunther et Guillaume Chanteloube, deux anciens collègues devenus amis. Une idée soufflée par l’épouse de Guillaume, orthophoniste. « Elle se sert beaucoup du livre comme support et cherchait un moyen pour sortir du “faut que, y’a qu’à” imposé aux parents entre les séances pour faire lire leurs enfants », explique Vincent. Pour donner le goût de la lecture aux plus jeunes, les deux associés ont conçu cette conteuse intelligente, sans écran, qui permet aux 3-7 ans d’écouter n’importe quelle histoire de tous les livres avec la voix de leurs proches. Un plus qui fait toute la différence.

VICTOIRE DE L’INNOVATION COMMERCIALE

C’est Bookinou, représentée par son Co-fondateur Vincent GUNTHER qui reçoit ce trophée de la part de Philippe DUJARDIN, notre ancien lauréat 2017 et Directeur Général de Boosheat.#vinnov2019 pic.twitter.com/mcKw2ohCgD — Victoires de l'Innovation 2019 (@vic_innovation) November 12, 2019

« Il suffit de télécharger gratuitement sur smartphone l’application associée à Bookinou, puis de créer un compte familial. Chaque membre de la famille peut ensuite choisir un livre et enregistrer l’histoire que l’enfant écoutera, en y ajoutant des bruitages, des sons, des cris d’animaux. Ces albums audios de famille pourront être conservés en souvenir toute la vie », souligne Vincent.

Un lancement financé par le crowdfunding

La liseuse a été conçue pour être facilement utilisable par les enfants de manière à favoriser leur autonomie dans la lecture. Chaque livre lu doit être équipé d’une gommette électronique collante, paramétrée sur l’application par la famille. Le petit n’a plus qu’à passer ensuite le bouquin sur la liseuse pour que l’histoire audio commence.

Quelques semaines après le début de la commercialisation, Bookinou séduit, selon ses concepteurs. « Nous avons une communauté d’utilisateurs très engagée qui nous fait de nombreux retours », s’enthousiasme l’entrepreneur sans être réellement surpris. Dès la campagne de financement participatif, qui a permis de tester puis de concrétiser leur projet en 2018, la conteuse connectée a fait un carton, avec 45.000 euros récoltés sur Ulule. « Un record sur cette plateforme pour un produit dédié aux enfants », rappelle Vincent.

#WeAreMinalogic

Bookinou qui continue à nous faire partager de belles histoires et nous permet de les leur raconter avec amour. Une aventure @Minalogic https://t.co/eJxkrw24lp — Minalogic (@Minalogic) October 24, 2019

Cap vers le marché européen

Grâce à l’engouement de ces 700 familles qui ont précommandé le boîtier, les deux concepteurs n’ont pas eu de difficulté à convaincre, ensuite, des investisseurs privés de les soutenir et ont remporté plusieurs prix de l’innovation. « Cela nous a permis de financer la première phase de fabrication », ajoute le chef d’entreprise. Pour 2020, les objectifs ne manquent pas au sein de cette start-up en pleine phase de développement et de recrutement. Le premier enjeu sera de développer la vente du produit en magasins puis de se lancer sur le marché européen, une fois les ventes françaises consolidées.