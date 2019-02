En 2018, le marché mondial du smartphone a connu la plus forte baisse de son histoire. Une situation qui devrait se prolonger en 2019, selon les chiffres récemment publiés par le cabinet IDC. L’an dernier, il s’est vendu « seulement » 1,4 milliard d’appareils, un chiffre en repli de 4,1 % selon le cabinet de conseil.

« Le marché mondial du smartphone est dans la panade, résume l’analyste Ryan Reith. À part une poignée de marchés à forte croissance comme l’Inde, l’Indonésie, la Corée du Sud et le Viêt Nam, nous n’avons pas vu beaucoup de positif en 2018 ».

