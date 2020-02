Les écouteurs ATH-CK3TW sont lancés à 99 euros. — AUDIO TECHNICA

Bien connue pour ses platines vinyle et ses casques audio, la marque japonaise Audio Technica lance ses écouteurs 100% sans fil ATH-CK3TW.

Vendus 99 euros, il proposent une écoute de qualité très honorable mais le constructeur peine à signer un produit irréprochable.

On regrette en effet l’absence d’application pour affiner les réglages, mais surtout des commandes tactiles qui ne fonctionnent pas toujours.

Plus une marque de produits audio qui ne propose des écouteurs intra-auriculaires «True Wireless​ ». Renommée pour ses platines vinyles et casques audio, la firme japonaise Audio Technica se lance dans la course au 100% sans fil avec ses écouteurs ATH-CK3TW. Les ATH-CK3TW veulent faire du bruit dans cette catégorie de produits où les références pullulent, des Xiaomi Air Dots à 15 euros aux AirPods Pro d’Apple vendus 279 euros.

Au milieu du gué, les ATH-CK3TW sont proposés, eux, à 99 euros, un tarif attractif. Fournis dans leur boîte de rangement/chargement, ils y sont maintenus par un petit système d’aimants qui évitent les malencontreuses chutes des minuscules écouteurs lorsque l’on veut les utiliser. Un LED à l’avant de chacun sert de témoin de charge.

Le boîtier de rangement et de recharge offre jusqu'à 20 d'écoute. - AUDIO TECHNICA

L’autonomie des écouteurs est annoncée à 6 heures et jusqu’à 24 heures à force des charges successives que peut leur fournir leur écrin (qui se recharge en USB-C). C’est une durée assez classique, mais finalement suffisante : une semaine de test dans les transports en commun avec une utilisation quotidienne de 2 heures 30 environ pour aller et revenir à la rédaction de 20 Minutes n’a pas nécessité de faire le plein d’énergie.

Résistants à l’eau

Le design de nos écouteurs ne souffle pas le vent de l’originalité, certes, mais on peut saluer sa sobriété et la discrétion des petits appendices une fois logés dans les oreilles. Surtout, l’ergonomie des ATH-CK3TW (livrés avec quatre paires d’embouts en silicone pour s’adapter à toutes les morphologies) est une réussite. Tenant parfaitement bien lorsque ancré dans le pavillon de l’oreille, chaque écouteur pesant 9 grammes seulement se fait instantanément oublier.

Les ATH-CK3TW peuvent être utilisés pour le sport. - AUDIO TECHNICA

A la norme IPX2, les ATH-CK3TW peuvent être utilisés pour le sport. A défaut d’avoir couru ou soulevé de la fonte avec, nous nous sommes pris une rincée digne d’un mois de mars lors de notre premier essai sans que les écouteurs aient eu à en souffrir. Un coup de chiffon et les voilà prêts à retrouver leur boîte de rangement. Passé ce petit bizutage indolore, force est d’avouer que l’écoute proposée par les ATH-CK3TW est correcte. Très correcte.

Un son appliqué sans application

Le son est chaud sans être étouffé. Les voix des artistes écoutés se détachent avec clarté de l’orchestration avec des aigus précis. De leur côté, les basses obtiennent en rendu ferme et appuyé. L’ensemble pourra peut-être manquer un peu de brillance pour certains, mais on ne peut pas taxer Audio Technica d’avoir troqué la qualité audio sur l’autel d'un prix serré. Dommage que ces écouteurs d’entrée de gamme ne soient pas pris en compte par l’application Audio Technica (réservée aux modèles supérieurs, comme les écouteurs ATH-CKS5TW) qui aurait permis de personnaliser l’écoute à travers quelques réglages.

Du tactile assez futile

Notre avis sera plus nuancé sur les commandes tactiles que le constructeur a cru bon de loger à la surface de chacun de ses écouteurs. Pour avoir testé d’innombrables produits de ce type avec commandes tactiles, nous savons que cela ne fonctionne pas toujours très bien. Les ATH-CK3TW nous en donnent une nouvelle preuve. Alors que l’écouteur de droite permet de changer de morceau de musique du bout de l’index de façon à peu près fiable (mais aussi de convoquer son assistant personnel d’un appui long), le contrôle du volume sur l’écouteur de gauche est beaucoup plus problématique.

Des commandes tactiles dont l'usage reste perfectible. - AUDIO TECHNICA

Si un léger « tap » monte le son, le « double tap » requis pour le baisser fonctionne de façon assez aléatoire. Souvent nous est-il arrivé de monter le son au maximum sans le vouloir alors que nous souhaitions en diminuer l’intensité. Manque de pratique ? Nous avons demandé à une personne de jouer un peu avec cette commande tactile et avons reçu le même verdict en retour : « ça fonctionne quand ça veut » (sic !). Bref, on se satisfera des touches Volume sur son smartphone en cas de besoin.

Au final, l’expérience proposée par les ATH-CK3TW reste malgré tout positive. Audio Technica propose certes comme porte d’entrée dans son univers un « prix » serré, mais sans lésiner sur la qualité première de ses écouteurs : l’écoute musicale. De quoi décrocher une bonne note.