Vote à l'Assemblée, contrôle technique... Attention aux intox de la semaine

FAKE OFF Soyez forts contre les fausses nouvelles

Le tableau de bord d'une voiture. — Pixabay

Vous les avez sans doute vues passer sur le mur Facebook d’un ami ou dans votre boîte mail. Parce que les intox voisinent de plus en plus avec les infos, la rédaction de 20 Minutes vous aide à trier le vrai du faux.

Pourquoi des étudiants ont-ils été sommés de montrer leur carte de presse ?

Cette intervention policière à Toulouse n'est pas passée inaperçue.

Une inondation dans une chambre d'hôpital ? C'est vrai (mais hors contexte)

On fait le point sur cette vidéo virale filmée au CHU de Nice.

La police a-t-elle utilisé des LBD contre des lycéens ?

Retour sur ces images qui ont beaucoup choqué lors d'un blocus de lycéens.

Des amendements adoptés sans regarder les votants à l'Assemblée nationale ?

Une séquence filmée à l'Assemblée nationale a choqué de nombreux internautes.

Non, le contrôle technique ne devient pas annuel pour certaines voitures

Rassurez-vous, c'est une intox.

Oui, des étudiants ont bien été photographiés devant les Restos du coeur

Ce phénomène n'a rien de nouveau, même si la photo, virale, semble surprendre beaucoup de monde.

Bonus : Découvrez « Oh My Fake », l'émission Snapchat de 20 Minutes pour lutter contre les intox

« Oh My Fake » vous explique pourquoi une intox a rencontré le succès, en analysant ses mécanismes. Et ça commence avec un épisode consacré aux « gilets jaunes ».

