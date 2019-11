FAKE OFF Des images d'une intervention des policiers sont devenues virales. Des lycéens ont organisé ces lundi et mardi un blocus partiel du lycée Parc-de-Vilgénis à Massy, dans l'Essonne

Les forces de l'ordre sont intervenues lundi à proximité du lycée Par-de-Vilgénis, à Massy. — Capture d'écran Facebook

Ces lundi et mardi, des lycéens ont organisé un blocus partiel du lycée Parc-de-Vilgénis, dans l'Essonne.

Les forces de l'ordre sont intervenues. Une séquence montrant un policier avec un LBD est devenue virale.

Les lycéens manifestaient leur opposition à la réforme du lycée.

Ils veulent se mobiliser contre la réforme du lycée. Ces lundi et mardi, le lycée Parc-de-Vilgénis, à Massy, a été partiellement bloqué par des lycéens. Les forces de l'ordre sont intervenues. Une vidéo est devenue virale sur Facebook et Twitter. Durant un peu moins de dix secondes, on y voit une dizaine de policiers avancer à un carrefour. L’un d’entre eux porte un LBD. Des jeunes se trouvent des deux côtés du carrefour et des cris retentissent.

La vidéo a été postée lundi sur Facebook, par le compte Jean Dupont. « Des lycéens de Massy tirés au LBD 40, ce matin à dix heures, précise l’administrateur du compte. Devant le lycée Vilgénis à Massy, manifestation contre la précarité étudiante, lundi 25 novembre 2019. »

Elle a été popularisée mardi sur Twitter par le compte Anonyme Citoyen, qui affirme, à tort, que les images ont été tournées mardi.

La vidéo a bien été tournée devant le lycée Parc-de-Vilgénis, à Massy. Les bâtiments visibles à l’arrière-plan de la vidéo sont visibles sur Google Maps.

L’intervention de la police a été diffusée sur Snapchat. Des lycéens se trouvent sur les trottoirs, tandis que des policiers les observent, un peu en recul. Ceux-ci se positionnent ensuite au milieu du carrefour et lancent des gaz lacrymogènes. Un policier pointe son LBD vers le bas du carrefour – c’est cette séquence qui est devenue virale. Pendant ce temps, d’autres membres des forces de l’ordre s’emparent de deux poubelles qui se trouvent au milieu du carrefour et les retirent de là. Des images diffusées sur le réseau social montrent des feux à proximité du lycée.

Un blocus partiel

Contacté par 20 Minutes, le SICOP, le service d’information et de communication de la police nationale, explique que « trois cents jeunes » étaient dans la rue lundi. Ceux-ci « ont monté des barricades et lancé des projectiles », ajoute le SICOP. Un jeune a été interpellé. Le blocus a continué mardi. La police explique avoir fait usage de « gaz lacrymogène » et « d’un tir de LBD » pour cette journée. Elle a relevé des « jets de projectiles », comme la veille, et des « feux de poubelles ». Contactés par 20 Minutes, les pompiers n’ont pas été mesure de confirmer s’ils sont intervenus sur ces feux. La préfecture de l’Essonne a confirmé à nos confrères de Libération l’usage de LBD par les forces de l’ordre lundi et mardi.

Le blocus de l’établissement était partiel lundi. « La majorité des élèves ont pu rentrer dans l’établissement », précise le rectorat de l’académie de Versailles à 20 Minutes. Mardi, « les cours ont pu se dérouler normalement ». Le blocus a été levé ce mercredi, mais pourrait reprendre jeudi.

Les élèves étaient dans la rue « pour montrer le mécontentement des lycéens vis-à-vis de la nouvelle réforme », explique une lycéenne à 20 Minutes. L’année dernière, des lycéens avaient déjà organisé des blocus contre la réforme et Parcoursup, rapporteLe Parisien.

