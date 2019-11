20 Minutes lance OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, pour être fort contre les fake news — Snapchat

Parce que nous croyons à l’esprit critique des jeunes générations. Parce que débunker les fake news, c’est bien (et on le fait ici !), mais qu’il faut aussi apprendre à penser contre soi, parce que Rousseau et une brioche ont des choses à dire sur les « gilets jaunes » (#teasing du premier épisode) 20 Minutes​, labellisé IFCN ​depuis 2017 lance ce mercredi OMF, « Oh My Fake », un nouveau format sur Snapchat Discover.

OMF, un nouveau regard sur les fake news

Ce nouveau format vertical, diffusé sur Snapchat Discover et multiplateformes cible particulièrement les 15-24 ans avec une approche originale sur les « fake news ». Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news » séduisantes au point que même des esprits aguerris peuvent y succomber.

En décortiquant une « fake news » majeure de la semaine précédente, en retraçant son parcours, les émotions et commentaires véhiculés sur les réseaux sociaux, en faisant appel à l’histoire, la sociologie, les neurosciences, la psychologie, OMF lutte contre les biais cognitifs et donne des outils pour retrouver esprit critique et rationalité.

Empathie et empowerment

Une approche résolument non agressive, non-culpabilisante, décalée et empathique, qui vise l’empowerment des jeunes générations et a confiance en leur esprit critique. OMF donne les clés pour prévenir ses propres biais de perception, affermir ses capacités de discernement et ses usages tout en freinant la propagation des «fake news».

Un programme « serious pop »

Animé par Clémence, jeune enseignante en histoire et passionnée d’éducation aux médias et Lucie Bras, journaliste à 20 Minutes, OMF est un programme « serious pop », représentatif de l’esprit 20 Minutes : documenté et précis autant que concis, vif et animé.

Scannez ce Snapcode pour vous abonner à OMF Oh My Fake ! - Snapchat

OMF est réalisé en partenariat avec Spicee. Pour vous abonner, scannez le Snapcode ci-dessus dans votre appli Snapchat, on vous attend !