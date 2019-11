LUNETTES CONNECTEES Les nouvelles lunettes Spectacles 3 de Snapchat permettent de photographier et de filmer en 3D et d’ajouter des effets en réalité augmentée à ses prises de vue, mais au prix fort

Les nouvelles lunettes Spectacles de Snapchat sont équipées de deux caméras. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Avec ses Spectacles 3, Snapchat ajoute de la 3D et de la réalité augmentée aux prises de vues de ses lunettes connectées.

Techniquement abouties, amusantes d’emploi et agréables à porter, les nouvelles binocles changent de look et deviennent aussi plus élégantes.

Mais vendues 379 euros, elles sont plus de deux fois plus chères que leurs aînées.

Vous avez vu ? Snapchat lance ses Spectacles 3. Ces lunettes version 2019 succèdent à deux premiers modèles lancés en 2016 et 2018. Cette fois, les apprentis espions vont pouvoir non seulement capturer des photos et des vidéos en 2D ou 3D, mais aussi leur associer des effets en réalité augmentée (AR). De quoi doper leurs stories ! 20 Minutes a pu les essayer.

Des lunettes que l’on ose enfin porter

Constat : le design des Spectacles s’est considérablement allégé. Finie la grosse monture aux bords arrondis en plastique aux allures de jouet. Les nouveaux binocles s’équipent désormais d’une armature métallique beaucoup plus rectiligne qui fait moins gadget. Les Spectacles 3 sont disponibles en couleur Carbon (noir) et Minéral (or rosé).

Les Spectacles 2019 disponibles en deux couleurs. - SNAPCHAT

Malgré leur design plus démocratique et un aspect beaucoup plus élégant qu’auparavant, nos lunettes attirent ostensiblement les regards, comme nous l’avons constaté en les portant dans les rues de Paris. Il faut dire que les deux petites caméras situées au-dessus de chaque verre ne sont pas encore la discrétion incarnée…

Souriez, vous êtes filmé !

Pour Snapchat, « l’idée des Spectacles 3 est de partager votre propre vision du monde » (sic !). Et cette fois, votre vision du monde sera en 3D et avec des effets en réalité augmentée. Pour une photo* : un appui long sur l’un des boutons à proximité des charnières des montures suffit. Pour une vidéo*, un appui court met en route les caméras durant 10 secondes. Pour ne pas prendre au dépourvu vos modèles, un petit cercle blanc s’illumine autour des caméras le temps des prises de vues.

Jusqu'à quatre recharges consécutives dans leur étui de rangement. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Ensuite, il s’agit de lancer l’application Snapchat sur son smartphone et de patienter le temps que le téléchargement de ses prises de vues soit effectué. Conseils : n’attendez pas trop longtemps pour réaliser l’opération qui finira par devenir chronophage. Les Spectacles (2019) peuvent contenir jusqu’à 100 vidéos de 10 secondes en 3D (contre 150 vidéos pour les Spectacles 2018) et jusqu’à 1200 photos en 3D.

3D et réalité augmentée à partager

Dès lors, plusieurs options s’offrent à l’utilisateur. La première revient à envoyer à ses abonnés sa photo ou sa vidéo dans l’état en les « snapant ». Classique. La seconde consiste à poster une photo avec un effet 3D : le personnage ou l’objet capturé est automatiquement détouré dans une vue animée comme un GIF, qui bascule légèrement de gauche à droite. Cela a pour effet de donner une impression de relief. Amusant.

Des effets en réalité augmentée sur les vidéos des Spectacles 3. - SNAPCHAT

Autre possibilité en ajoutant à ses images des effets en réalité augmentée. Pour agrémenter ses images de ballons en forme de cœur ou de pluies de paillettes, il est nécessaire d’appuyer sur « Modifier le Snap » dans l’application et d’attendre qu’il se synchronise dans le cloud. Mieux vaut avoir du Wifi pour effectuer ces petits bidouillages visuels, les téléchargements prenant un certain temps. Une dizaine d’effets sont disponibles. Insuffisant. Enfin, on peut s’amuser à regarder ses photos et vidéos en relief.

Un cardboard dans lequel on glisse son smartphone pour regarder ses prises de vues en 3D. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Pour cela, Snapchat fournit avec ses nouvelles Spectacles un cardboard d’assez bonne qualité. En plaçant son smartphone dans cette visionneuse en carton, on peut effectivement profiter d’images 3D de plutôt bonne facture. Convaincant. Fournies dans leur luxueuse boîte de rechargement avec batterie qui leur offre jusqu’à recharges successives, les Spectacles 2019 peuvent filmer et transférer jusqu’à 70 vidéos sur une charge.

Au final, les prestations des Spectacles 3 sont simples d’accès et assez drôles à utiliser. Elles sont aussi limitées dans leur usage. On regrette en effet le passage obligé par le cloud pour bidouiller ses images et l’impossibilité de profiter d’effets AR en direct, en portant les lunettes. On déplore aussi le nombre restreint de ces effets (même si Snapchat en promet de futurs). Et les Spectacles 2019 ne sont plus étanches, contrairement aux Spectacles 2018. Enfin, on s’étrangle en découvrant le prix des binocles.

Des lunettes au prix du caviar

Les Spectacles (2016) étaient vendues 150 euros. Vinrent les Spectacles (2018) à 175 euros. Aujourd’hui, Snapchat réclame 379 euros pour ses nouvelles Spectacles ! A ce tarif, on peut s’offrir l’enceinte Sonos Moove ou le casque à réduction de bruit NCH 700 de Bose). Pas sûr que la communauté Snapchat ait forcément envie de participer au spectacle…

* Photos en 1728 x 1728 pixels (soit 3 millions de pixels).

** Vidéos en 1216 x 1216 pixels jusqu’à 60 images/seconde.