Plus de 132.000 retweets en deux jours. Une belle visibilité, pour un faux. Le 4 août, un internaute poste sur son compte Twitter en échange qu’il aurait eu avec Netflix. Il demande à l’entreprise américaine combien de retweets il lui faudra pour jouer dans la saison 4 de La Casa de Papel. « 500.000 non négociable », lui aurait alors répondu Netflix.

Les internautes se prennent en jeu et se mettent à partager le tweet en masse.

FAKE OFF

L’échange est inventé. « On le sait, tu le sais : c’était bien tenté, mais c’est un fake », a répliqué Netflix, le lendemain, sur Twitter.

L’internaute a-t-il voulu imiter Carter Wilkerson ? En 2017, cet adolescent américain avait battu le record du tweet le plus partagé, en demandant à une marque des nuggets gratuits. Il avait finalement obtenu ses nuggets et 3,5 millions de retweets. Son record a été battu en janvier 2019 par un milliardaire japonais, qui avait promis un million de yens (un peu plus de 8.000 euros) à cent personnes. Le concours était ouvert aux internautes abonnés à son compte et qui partageaient l’annonce du concours. Son tweet a été retweeté plus de 4,5 millions de fois. Et l’action de son groupe a augmenté de 10 % en bourse, note RFI. Une bonne affaire à peu de frais.

