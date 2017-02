Médias

FACT-CHECKING Le réseau social a annoncé qu’il allait tester en France son outil de signalement de fausses informations en partenariat avec huit médias français, dont « 20 Minutes »…

En partenariat avec huit médias, dont 20 Minutes, Facebook va lancer en France son dispositif pour lutter contre les « fake news ». - Jeff Blackler/Shutterst/SIPA

Avec l’élection présidentielle en ligne de mire, lutter contre les fausses informations qui pullulent sur les réseaux sociaux devient une préoccupation majeure pour les médias français. Facebook a annoncé ce lundi 6 février la création d’un partenariat avec huit médias, dont 20 Minutes, pour lutter contre les « fake news ». Le réseau social américain était soumis depuis plusieurs semaines à une forte pression le poussant à mieux endiguer le phénomène, qui, pour beaucoup, a été un facteur marquant dans le résultat de l’élection présidentielle américaine.

Facebook va donc prochainement expérimenter en France un système similaire à celui qu’il a déjà mis en place aux Etats-Unis en décembre avec le concours d’ABC News, AP, Factcheck.org, Politifact et Snopes. Dans l’hexagone, outre 20 Minutes, le dispositif intégrera également les rédactions de Le Monde, l’AFP, BFM TV, France Télévisions, France Médias Monde, Libération et l’Express.

Le « fact-checking » des rédactions

Grâce à ce dispositif, les utilisateurs de Facebook pourront signaler une information qu’ils pensent être fausse. Les liens signalés seront ensuite rassemblés au sein d’un portail auquel les médias partenaires ont accès. Si au moins deux de ces médias établissent que le contenu signalé est faux, alors ce contenu apparaîtra sur le réseau social avec une alerte qui signalera que des « fact-checkers » remettent en cause la véracité de l’information.

Un autre projet doit également voir le jour en France prochainement. Baptisé « CrossCheck », cet outil, annoncé par le réseau First Draft News et le Google News Lab, sera lancé le 27 février et permettra à 16 rédactions de collaborer pour « identifier et vérifier les contenus qui circulent en ligne, qu’il s’agisse de photos, de vidéos, de commentaires ou de sites d’actualités », selon un communiqué diffusé par Google.

