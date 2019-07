Il est de retour ! Si Berlin, le leader des braqueurs de La Casa de Papel est bel et bien mort à la fin de la saison 2, son interprète, Pedro Alonso, n’en a pas pour autant fini avec ce personnage. A travers une série de flashbacks, il réapparaît tout au long de la saison 3, en ligne sur Netflix depuis le 19 juillet.

Présent au festival de télévision de Monte-Carlo en tant que membre du jury, l’acteur espagnol a accepté de répondre à quelques questions sur la suite des aventures du Professeur, de Tokyo, Lisbonne, Nairobi, Rio, Berlin & Co.

Pedro Alonso, aka Berlin, dans la saison 1 de «La Casa de Papel» - Netflix

Et de quatre !

« Quand nous avons découvert la première saison, on s’est tous dit : "Waouh ! On tient un truc là." Et c’était vrai ! », se souvient Pedro Alonso. Car, La Casa de Papel, c’est un succès fulgurant !

Alors que la saison 3 n’était pas encore en ligne, le 27 juin dernier était d’ores et déjà annoncée qu'une saison 4 avait été commandée par Netflix. Si la date de diffusion de ce quatrième volet n’a pas encore été divulguée, ce nouveau chapitre devrait, lui aussi, comporter huit épisodes.

Emilie Petit