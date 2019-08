Excellent démarrage pour La Casa de Papel. 34.355.956 foyers du monde entier ont regardé la saison 3 de la série espagnole dans la semaine qui a suivi sa mise en ligne, le 19 juillet, a annoncé le compte Twitter de Netflix US.

