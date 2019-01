View this post on Instagram

A 499 euros, le nouveau Mi Mix 3 de Xiaomi #xiaomimimix3 est sans doute l’un des meilleurs smartphones photo du moment. Originalité: son écran coulissant dévoile en façade deux capteurs de 24 et 2 mégapixels dédié aux selfies. Ainsi cachés, ils laissent l’écran de 6,39’’/16,23 cm prendre parfaitement ses aises et les images respirer, sans « encoche ». A l’arrière, Xiaomi convoque deux capteurs de 12 mégapixels (f/1.8 et f/2.4). L’intelligence artificielle fait comme d’habitude en photo son boulot de façon un peu trop zélée et dope artificiellement les couleurs. On peut s’en passer et privilégier le mode HDR, notamment en basse lumière. De son côté, un mode Nuit permet à Xiaomi de lâcher ses algorithmes pour livrer des clichés étonnamment beaux et détaillés. Un peu moins précis, cependant, qu’avec le #pixel3 de #google… Bémols: la mémoire du Mi Mix 3 (128 Go) n’est pas extensible et le smartphone se dispense d’étanchéité. Mais le rapport performances/prix est bel et bien là, la batterie de seulement 3200 mAh ne s’essoufflant par ailleurs qu’au bout d’un grosse journée en usage intensif…