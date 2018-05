Test du Xiaomi Mi Mix 2S: A 499 euros, fait-il mieux que le OnePlus 6?

Lancer le diaporama Le Xiaomi Mi Mix 2S lancé en France le 22 mai. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Les fabricants chinois de smartphones inondent le marché des terminaux de moyenne gamme.

Après Honor et OnePlus, Xiaomi avance son Mi Mix 2S, un photophone à la fiche produit alléchante.

Vendu à partir de 499 euros, il défie le OnePlus 6 sur le terrain de la qualité. Lequel préférer?

Tapis rouge pour le Xiaomi Mi Mix 2S. Lancé en grande pompe à Paris ce 22 mai, ce smartphone bien équipé veut servir de cheval de Troie au fabricant chinois. But : conquérir le marché français. Jusqu’alors accessibles essentiellement en ligne, ses produits profitent désormais d’une commercialisation élargie (chez Darty, CDiscount, Amazon, Boulanger, Orange, SFR, Bouygues).

Ouverture du store Xiaomi à Paris le 22 mai 2018. - XIAOMI

Et Xiaomi se paie même le luxe d’un store parisien pour mettre en avant ses smartphones, mais aussi casques audio, enceintes Bluetooth… et trottinettes maison !

Le OnePlus 6 en ligne de mire

Sous Android 8.0, le Mi Mix 2S veut jouer dans la cour des grands. Durant sa présentation parisienne, Xiaomi (dites « Chiaomi » !) n’a eu de cesse de comparer son nouveau joujou à un iPhone X.

Lancé à 499 euros (en 64 Go ; 599 euros en 128 Go), il reste nettement plus accessible, l’iPhone X étant vendu 1159 euros en 64 Go ! Mais ses tarifs se rapprochent surtout de ceux du OnePlus 6, son véritable rival commercial, vendu, lui, à 519 euros et 569 euros (en 64 Go et 128 Go). Différence de taille : leur écran.

LCD d’un côté, OLED de l’autre…

Xiaomi fait le choix pour son Mi Mix 2S d’une classique dalle LCD Full HD + de 5,9’’/14,98 cm (2160 x 1080 pixels). De son côté, OnePlus dégaine pour son OnePlus 6 un écran OLED Full HD + de 6,28’’/15,95 cm. Au profit du second, la différence de qualité est flagrante.

A gauche, l'écran LCD du Mi Mix 2S de Xiaomi. A droite, celui, OLED, du OnePlus 6. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Mais Xiaomi dispose d’un atout en poche : son Mi Mix 2S ne possède pas d’encoche. Cette fameuse petite zone noire désormais présente en haut des écrans de la plupart des smartphones de grande taille et derrière laquelle se trouve le capteur photo frontal a disparu. Visuellement, c’est extra.

Poussée au maximum, la luminosité des écrans du Mi Mix 2S et du OnePlus 6. Y'a débat? - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

La bordure entourant le smartphone en haut et sur les côtés gauche et droit de l’écran ne mesure que 2 mm. Pour le coup, on peut vraiment parler d’écran « borderless » (ou « bord à bord »).

C’est quoi ce capteur en bas à droite ?

Le secret du fabricant : le capteur photo frontal est passé… en bas de l’écran, à droite. Il suffisait d’y penser ? Peut-être. Mais l’ergonomie du Mi Mix 2 en souffre terriblement. Il devient en effet nécessaire de retourner le terminal pour prendre un selfie.

Le capteur photo avant a été déplacé en bas de l'écran, à droite. Un choix discutable... - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

A défaut, c’est le bas de notre visage que l’on photographie… Xiaomi n’a d’ailleurs pas l’air de vouloir faire grand cas du phénomène selfies… Là où il n’aligne qu’un capteur dédié de 5 mégapixels (certes, avec un mode « Beauté » !), le OnePlus 6 peut frimer mais surtout faire la différence en termes de piqué d’image avec ses 16 mégapixels.

Pas évident de cadrer son selfie avec le capteur photo en bas, à droite... - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

A l’arrière, un double module photo grand angle et téléobjectif de 2 x 12 mégapixels (f/1.8 et f/2.4) réalise une prestation très honnête. Là encore, OnePlus fait cependant mieux avec un duo de 20 et 16 mégapixels et des photos plus détaillées. Xiaomi cède comme d’autres (Honor, Asus…) à la tendance de l’intelligence artificielle (AI) embarquée. Son Mi Mix 2S reconnait 206 scènes (dont « plantes grasses » !).

L'intelligence artificielle embarquée reconnait jusqu'à 206 scènes! - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Du pur délire : c’est dix fois plus que ses rivaux… Pas sûr que cette compétition devienne un argument.

Le design y suffira-t-il ?

Avec une autonomie oscillant entre un à deux jours d’utilisation (batterie de 3400 mAh), le nouveau Xiaomi reste dans la norme. Du point de vue de ses pures performances, il est lesté du processeur Snapdragon 845 de Qualcomm (6 Go), celui qui fait actuellement référence en termes de vitesse et de fluidité. Et devinez quoi : on le retrouve aussi… sur le OnePlus 6 ! Alors, Xiaomi ou OnePlus ? Le Mi Mix 2S possède de sérieux atouts, notamment sur le terrain du design.

La coque arrière: en céramique chez Xiaomi; en verre chez OnePlus. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Sa coque arrière en céramique est splendide et n’accroche pas les traces de doigts. Mais si l’on a 10 euros de plus à dépenser, le OnePlus 6 marque une nette différence par la qualité de son écran et ses photos dignes des meilleurs.