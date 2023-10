Le tailleur féminin fait sa révolution ! Hailey Bieber, Kendall Jenner, Eva Longoria, Caro Daur, et Chiara Ferragni ont toutes contribué à le détourner, le remanier pour lui donner du pep’s, sans se départir du sentiment de puissance qu’il peut donner à la silhouette féminine. Tantôt au masculin, tantôt avec un short, une microjupe, ou un costume version Y2K, le tailleur se fait une nouvelle réputation moins stricte et plus inclusive.

De veste bien ajustée à blazer crop top

Plus de pantalons, de vestes ajustées, ou de jupes crayon, le tailleur féminin tel qu’on le connaissait n’est plus ! La preuve avec Kim Kardashian qui, en couverture de Fortune Magazine, adopte un costume sobre, pourvu d’un pantalon ample et porté directement sur la peau pour une allure à la fois puissante, chic et sexy.

Lors des derniers défilés, la plupart des influenceuses, dont beaucoup de street styles repérés à New York, Londres, Milan, Paris, et Copenhague, ont aussi opté pour des costumes surdimensionnés (comme vu chez Fendi pour la saison automne-hiver 2023), ou prenant la forme d’un blazer porté avec un short ou un bermuda, et même d’un blazer crop top avec un pantalon ample. Une tendance qui devrait s’inscrire dans le temps au regard des défilés orchestrés à Paris dans le cadre de la Fashion Week printemps-été 2024 : Issey Miyake, Dries Van Noten, ou encore The Row n’ont pas hésité à proposer des coupes ultra-décontractées.

Quand le nouveau look de bureau séduit aussi les internautes

Qui dit look business, ou officewear, dit également cravate. Mais là encore, il n’est pas question de succomber à l’appel d’une allure trop formelle. Chose que Valentino a largement anticipée à l’occasion des défilés automne-hiver 2023, transformant la cravate fine et noire si possible en un accessoire incontournable à porter avec absolument tout sauf… un costume formel. Il n’en fallait pas plus pour que le grand public se l’approprie à son tour. D’après les dernières données du moteur de recherche de mode mondial Stylight, l’intérêt de recherche pour la cravate a augmenté de 86 % entre juin et septembre 2023, par rapport à la même période l’an dernier, et la saison automnale n’en est qu’à ses prémices (*)…

Pour compléter cette panoplie de l’officewear revisité, les femmes misent sur les trenchs mais version courte, avec une hausse de 52 % de la demande sur Stylight par rapport à l’an dernier, et de 339 % sur Google. Seule touche stricte de ce nouveau look business, les lunettes rectangulaires tout droit venues des années 2000 semblent renaître de leurs cendres, avec une hausse de 24 % des recherches sur Google en une année. C’est officiel, le retour au bureau s’annonce plus cool que jamais.

(*) Pour ce rapport, Stylight a analysé le comportement de recherche de ses 120 millions d’utilisateurs sur une base annuelle entre le 26 juin et le 26 septembre 2023 par rapport à la même période en 2022. Pour les chiffres de recherche Google, a été comparé le nombre de recherches au cours de l’année écoulée (26 septembre 2022 – 26 septembre 2023).