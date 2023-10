Alerte nouvelle tendance, la couleur argentée fait son grand retour ! Qu’elle se décline en chaussures, pantalons, hauts ou accessoires, cette teinte est désormais adoptée aussi bien par les grandes maisons de la mode que par les petites marques.

Plus besoin d’attendre Noël ou le Nouvel An pour oser l’adopter. Avec plus de 20 millions de vues cumulées, les hashtags #silvertrend, #metallicsilver, #silveroutfit et #metallicstyle connaissent un tel engouement sur TikTok que des marques renommées telles que Fenty, Marine Serre, Ami ou encore Lanvin ont intégré cette teinte dans leurs dernières collections.

View this post on Instagram A post shared by Lanvin (@lanvin)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Le pantalon métallique en alternative au jean

Moins tape-à-l’œil que le doré, mais plus fantaisie que le simple gris, le jean métallique est la pièce phare de cette tendance. Isabel Marant, Emporio Armani, Loewe, ou même Zara l’ont décliné dans leurs défilés ou collections respectives. Le jean métallique de Zara, devenu viral avec le #zarasilverpants, accumule aujourd’hui plus de 188.6 millions de vues sur TikTok.

Qu’il soit en version patte d’éléphant, legging flare, bas de tailleur ou coupe large, le pantalon métallique est aussi polyvalent qu’un simple jean. Plus du tout réservée aux grandes occasions, cette pièce futuriste est facile à associer avec des vêtements blancs ou noirs basiques, ce qui la rend adaptée aussi bien pour les hommes que pour les femmes désireuses d’ajouter une touche brillante à leur garde-robe.

La chaussure argentée remplace la chaussure blanche

Pour adopter la tendance sans prendre de grands risques, les chaussures argentées, à la fois sobre et moderne, remplacent facilement des blanches. Proposées en version ballerine chez Lanvin ou en basket chez New Balance, les déclinaisons de cette paire font un tabac depuis la rentrée.

Rihanna, en collaboration avec Puma et Fenty, a même lancé son propre modèle de chaussure argentée début septembre, offrant ainsi une alternative à la version d’Adidas en collaboration avec la designer Wales Bonner, qui est en rupture de stock en raison de son succès. Nike, Sandro, Asics, ainsi que les marques de luxe telles que Louboutin, Gucci et Armani, ont également leur propre modèle adapté à tous les goûts.

View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Un cycle éternel

Ce n’est pas la première fois que la couleur devient tendance, et ce ne sera certainement pas la dernière. Portée par la pop culture, la couleur argentée est emblématique de l’univers futuriste et de la science-fiction. « L’argenté fait référence à l’époque du Space Age, la période de la conquête spatiale qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, explique le sociologue de la mode, Frédéric Godart. L’imaginaire de l’époque, avec les vaisseaux spatiaux et la robotique ont popularisé l’argenté. Des designers comme Paco Rabanne ou Thierry Mugler ont été super importants dans ce développement. »

Cette année, c’est la tournée de la chanteuse Beyoncé intitulée « Renaissance » qui a ravivé cette tendance. Et pour cause, la chanteuse la plus récompensée de l’histoire a demandé à ses fans de s’habiller uniquement aux couleurs de son album pour assister à ses concerts, c’est-à-dire en argenté. Une mise en avant significative de la couleur argentée, portée par la chanteuse et ses fans lors de plus de 85 dates à travers le monde.