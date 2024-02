Peut-on manger vite, mais bien, à midi ?

Midi. Le ventre commence à grogner. Le chrono de la pause déjeuner est lancé, une heure pile poil pour manger. Mais entre le temps de se décider si on va (encore) s’acheter un poké avec les collègues et la queue interminable à cause du client un peu long qui hésite encore, il ne reste plus que 25 minutes avant se remettre au travail. Heureusement, c’est suffisant. Véronique Beck-Yvars, nutritionniste diététicienne, et auteure du livre Bien manger à petit budget, explique à 20 Minutes comment combiner repas sain et court.

Ne pas manger en moins de « 10 minutes »

Manger vite c’est possible, mais pas en moins de 10 minutes non plus, prévient Véronique Beck-Yvars. Car une mauvaise absorption des aliments peut vous exposer à différents troubles digestifs. Et, en effet, la liste n’est pas belle : remontées acides, ballonnements, gaz, perturbations du transit… Et, dans le pire des cas, diarrhées ou constipations fréquentes.

Pour éviter à votre intestin de subir les effets de cette longue énumération, la professionnelle recommande une durée minimum de 15 minutes pour manger. Elle ne vous en voudra pas si vous avez pris une minute de moins. L’idée est surtout de prendre le temps de bien mastiquer avant d’avaler. Comment savoir si c’est le cas ? Votre cuillère de riz au curry doit devenir une purée au curry en bouche.

« Si on n’a pas beaucoup de temps pour bien mastiquer, mieux vaut manger moins en quantité que de se remplir le ventre », ajoute la nutritionniste.

Bien répartir son assiette

Et pour manger sainement alors ? Quand l’heure tourne, on est vite tenté par le premier jambon beurre qu’on croise en boulangerie. Mais à la longue les mauvaises habitudes alimentaires s’installent… Alors qu’il est tout à fait possible de se faire des repas équilibrés en peu de temps, même en s’autorisant à acheter en supermarché, rassure Véronique Beck-Yvars.

La nutritionniste propose de respecter le schéma suivant : 1/4 de féculents, avec deux tranches de pain complet ou une boîte de conserve de lentilles ou pois chiche par exemple. 1/4 de protéines, emportez avec vous deux à trois tranches de jambon selon votre appétit. 1/4 de légumes ou, si vous êtes vraiment pressé, une demi-assiette de crudités. S’il n’y en a pas à la maison, achetez des carottes à croquer ou une salade verte en sachet à la supérette du coin.

Encore moins de temps ? Evitez le cinquième jambon-beurre de la semaine et préparez-vous plutôt un « sandwich maison très sain ». La recette de la diététicienne : deux tranches de pain de seigle complet, un œuf dur, une tranche de truite fumée, du fromage frais à tartiner, deux feuilles de salade, des cornichons et la moitié d’une tomate.

En dernier recours, dépannez-vous au supermarché avec un plat qui se rapproche de cette répartition. Par exemple, une boîte de salade de thon aux haricots rouges agrémentée de tomates cerises. Rapide et efficace, comme on aime.