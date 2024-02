Pourquoi on a des envies alimentaires compulsives et comment les stopper ?

«Punaise, qu’est-ce que j’ai envie de manger une tarte au chocolat praliné, celle de la boulangerie en face de chez moi ». Vous entendez souvent ce genre de phrases dans la bouche de vos amis, collègues, (n’allons pas chercher plus loin), vous-même ? Si vous jouez le jeu, vous répondrez que oui, car ce genre d’envies soudaines ne concerne pas uniquement les femmes enceintes. La diététicienne et nutritionniste Véronique Beck-Yvars, auteure du livre Manger Sainement à petit budget, a énuméré les différentes causes de ces envies si précises et très courantes.

Les émotions

Nos envies soudaines traduisent parfois des variations d’humeur. Véronique Beck-Yvars explique qu’une émotion, qu’elle soit positive ou négative, peut engendrer une perturbation de notre comportement que l’on calmera en mangeant un aliment qu’on apprécie, généralement gras, sucré ou salé. Après une bonne nouvelle par exemple, vous allez vouloir vous « récompenser » avec cette fameuse tarte au chocolat qu’on vend dans votre boulangerie préférée, parce que l’hormone du bonheur est stimulée. En cas de stress, plus rien à perdre, vous vous achetez un burger dégoulinant de cheddar pour y trouver une sorte de refuge.

Attention, ces émotions nous « déconnectent » de la réelle sensation de faim et de satiété que la nutritionniste appelle aussi « faim physique ». Pour savoir si votre faim cache en réalité une « envie émotionnelle » passagère, l’auteure propose de réaliser « la respiration en pleine conscience ». Ce principe consiste à se « reconnecter aux sensations du corps » pour identifier l’origine de sa faim et mieux « écouter » son intestin.

Les hypoglycémies

« Le sucre attire le sucre », avance la diététicienne avant de reprendre : « cela crée une dépendance pour le goût sucré, qui nous suit toute la journée ». C’est souvent le cas quand on prend un petit-déjeuner très sucré avec de la pâte à tartiner ou des céréales, par exemple. On sera plus susceptibles d’avoir des pulsions soudaines (grignotage sucré) à cause du pic de glucose dans le sang qui a eu lieu quelques heures plus tôt. Soit une hyperglycémie suivie d’une hypoglycémie engendrant une sensation de manque.

Pour éviter ce cas de figure, la nutritionniste propose d’opter pour un petit-déjeuner protéiné et salé : pain et fromage ou encore œuf dur avec un fruit. Ou alors des collations saines, des oléagineux par exemple.

Un déséquilibre du système nerveux

L’équilibre du système nerveux peut également influer sur ces fameuses envies spontanées. Lors d’un dérèglement de production de neurotransmetteurs engendrant des variations d’humeur par exemple, « le corps ressent un manque » qu’il peut chercher à compenser par la nourriture. Et le plus souvent par des envies de sucre, explique la nutritionniste. Pour rappel, la dopamine fabriquée vers 8 heures du matin se transforme en noradrénaline puis adrénaline. La sérotonine synthétisée vers 17 heures, se transforme en mélatonine (l’hormone du sommeil) vers 20-22 heures.

Par exemple, si on n’est en manque de sel, on va avoir envie de chips ou si on est en manque de magnésium, on peut vouloir du chocolat.

Evidemment, à ce moment-là, il faut plutôt chercher à « mieux structurer ses repas » pour avoir tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement du corps, avec des portions de nourriture adaptées.