Comment perdre du poids durablement sans faire de régime ?

Le meilleur ennemi de janvier (après le retour au boulot) est, pour beaucoup, la balance. Quand arrive l’heure de se peser, on assume moins les raclettes et les nombreuses boîtes de chocolats pralinés qu’on a vidées. Et autant vous arrêter tout de suite : enchaîner les jeûnes ou les régimes drastiques ne sont en rien une solution. En effet, la coach en nutrition et psychologie positive, Isabelle Veverka, également auteure du livre Programme 8 semaines pour arrêter de manger mes émotions ! nous explique que vous allez certes perdre du poids rapidement grâce à ces méthodes, mais pour en reprendre encore plus vite derrière. Afin d’éviter d’être contreproductif, elle propose de meilleures alternatives dans le but d’atteindre ses objectifs de façon plus saine, et surtout durable.

Adopter l’alimentation à index glycémique bas

Lorsqu’on entame un processus de perte de poids, la meilleure option est de changer « profondément son alimentation et son hygiène de vie pour éviter l’effet yo-yo », insiste Isabelle Veverka. Par là, la coach entend « se laisser le temps d’ancrer de nouvelles bonnes habitudes » sur la durée et non de façon brutale. Ces kilos ne sont pas arrivés en quelques jours, alors il est inutile de stresser votre corps pour les perdre en une semaine.

La méthode de la coach est l’alimentation à index glycémique bas. Au-delà du rééquilibrage alimentaire, cette technique consiste à surveiller son pic de glycémie. Soit à manger moins sucré et à réduire la quantité de glucides consommés. En l’occurrence, les sucreries, les glaces, les gâteaux, le sucre blanc et aussi les féculents. Car un fort taux de sucre dans le sang dû à un pic de glycémie sera généralement stocké sous forme de gras.

Avant / Après d'Aurélie, l'une des lectrices d'Isabelle Veverka qui a perdu 14 kilos. - Aurélie/Isabelle Ververka

Attention ! L’idée n’est pas d’arrêter de manger certains aliments, mais plutôt de limiter leur consommation afin d’éviter les pics de glycémie entraînant des hypoglycémies, conduisant eux-mêmes à des fringales régulières. Dans sa méthode, l’auteure propose de faire des changements à son rythme. En troquant, par exemple, le lait de vache, qui élève le taux d’insuline (et aura le même effet que le sucre), contre des produits laitiers à base de lait de chèvre ou de brebis.

Se montrer patient et bienveillant envers soi-même

La coach recommande également d’accompagner son changement alimentaire avec deux autres outils. « Le carnet du positif », qui consiste à noter quotidiennement (ou aussi régulièrement que possible) les changements alimentaires effectués, les plats consommés et l’activité physique, en entourant en vert le positif. « Cela permet de ne pas culpabiliser à cause des éventuels craquages », affirme la coach en psychologie positive. Elle invite également à noter dans ce même carnet, les « trois points positifs de sa journée », pour éviter de se focaliser uniquement sur son poids à perdre, « ce corps qui ne vous plaît pas aujourd’hui ». « Même si vous n’avez pas fait de sport, peut-être que vous avez marché un peu plus, pris les escaliers au lieu de l’ascenseur », encourage Isabelle Veverka.

A cela, elle invite aussi à se projeter et rester focus sur ses objectifs grâce à un « tableau de visualisation », plus connu sous le terme anglais « vision board ». Celui-ci doit réunir quatre points : projet minceur, bien-être, relations sociales et épanouissement et les projets professionnels et personnels. « Evidemment, ces quatre piliers n’ont pas été choisis par hasard », souligne Isabelle Veverka, « ils vont activer la psychologie positive ». Une manière de transformer frustration et culpabilité en patience et auto-bienveillance, afin de ne pas abandonner son processus de perte de poids à cause des écarts ou de quelques manquements. Et aussi d'accepter son corps avec ses rondeurs et ses particularités.