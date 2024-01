Vous aussi, vous avez bien profité des fêtes de fin d’année ? Bilan : votre ceinture s’est élargie et votre jean vous serre un peu plus qu’avant Noël ? Qu’à cela ne tienne, une balance connectée vous aidera à retrouver un poids idéal en suivant pas à pas son évolution depuis une application. Plus encore, certaines balances 2.0 vont plus loin et peuvent accompagner sportifs, personnes devant suivre un régime strict ou conserver un œil vigilant sur certaines données santé grâce à des indicateurs très précis. 20 Minutes a sélectionné quatre modèles qui font le poids !

La moins chère : BF 720, de Beurer

La marque allemande Beurer propose avec sa BF 720 un pèse-personne propre à séduire le plus grand nombre.

La balance connectée BF 720 de Beurer. - Beurer

Celui-ci mesure le poids, l’IMC (indice de masse corporelle), le pourcentage de graisse corporelle, la masse musculaire, le pourcentage d’eau dans le corps, et la masse osseuse. Egalement quantifiés : les taux métabolique de base et actif (soit le nombre de calories nécessaire au bon fonctionnement du corps au repos, et celui de celles nécessaires en fonction de nos activités quotidiennes). Fonctionnant en Bluetooth avec l’application HealthManager (sur Android et iOS), la balance stocke l’équivalent des 30 dernières mesures. Il n’est donc pas forcément besoin de se peser systématiquement avec son smartphone à proximité, l’application ouverte, pour que les données lui soient transmises.

Dimensions : 30 x 30 x 2,5 cm Transmission : Bluetooth. Jusqu’à 8 utilisateurs. Poids maximal : 180 kg. Alimentation : 3 piles AAA (non fournies). Coloris : noir. 46 euros.

Notre avis : Semblant basique au premier abord, cette balance se dote d’une application parfaitement orchestrée qui offre accès à ses données essentielles au premier coup d’œil, tout en permettant d’en suivre précisément l’évolution sous forme de courbes et graphiques. Bienvenue également, l’historique des pesées qui en affiche jour par jour l’évolution avec prise ou perte de poids signifié par un petit symbole vert ou rouge.

L’essentielle : BC-401, de Tanita

Originale avec son design rectangulaire, la BC-401 de Tanita offre les mesures de base que l’on peut attendre d’un tel appareil.

La balance connectée BC-401 de Tanita. - Tanita

Outre celle du poids et de l’IMC (indice de masse corporelle), la balance, annoncée précise jusqu’à 100 g, mesure également le pourcentage de graisse corporelle, les masses musculaire et osseuse, le taux de graisse viscérale, le pourcentage d’eau corporelle, mais aussi le taux métabolique de base (le nombre minimum de calories dont le corps a besoin au repos) et l’âge métabolique (un indicateur du vieillissement). Son application (Tanita, sur Android et iOS) agrège ses données de façon claire, chaque mesure s’accompagnant d’une icône colorée permettant de savoir si l’on est dans la norme ou s’il convient de faire des efforts s’en rapprocher.

Dimensions : 21,7 x 31,6 x 2,7 cm Transmission : Bluetooth. Jusqu’à 5 utilisateurs. Poids maximal : 150 kg. Alimentation : 4 piles AAA (fournies). Coloris : noir ou blanc. 62 euros.

Notre avis : Le design compact de cette balance la distingue notamment de ses rivales. Dommage qu’elle ne soit pas Wifi. Le choix de la transmission des données en Bluetooth suppose d’ouvrir l’application Tanita à chaque pesée pour qu’elle soit transmise et enregistrée, ce qui est plus contraignant.

La familiale : Master Coach Ultra, de Terraillon

Avec sa Master Coach Ultra, Terraillon livre une balance connectée aux fonctions complètes.

La balance connectée Master Coach Ultra de Terraillon. - Terraillon

En plus des mesures classiques de poids et d’IMC (indice de masse corporelle), son impédancemètre intégré permet d’évaluer vos masses graisseuse, hydrique, osseuse, musculaire, mais aussi la fréquence cardiaque, et ce, jusqu’à huit utilisateurs. Wifi, l’appareil transmet ensuite ses données à son application (My Health, sous Android et iOS), sans avoir à se soucier de la moindre synchronisation. Selon l’objectif de perte de poids désiré et le poids cible fixé, la Master Coach Ultra recommande au jour le jour l’apport calorique le plus adapté.

Dimensions : 32,7 x 32,7 x 2,1 cm Transmission : Wifi. Jusqu’à 8 utilisateurs. Poids maximal : 180 kg. Alimentation : 4 piles AAA (non fournies). Coloris : noir. 79 euros.

Notre avis : Simple et plutôt économique, cette balance est une vraie familiale. On en apprécie la clarté de l’application, avec ses courbes qui permettent de parfaitement suivre l’évolution de ses données sur un même écran. Pour aller plus loin, le taux métabolique de base (nombre minimum de calories dont le corps a besoin pour fonctionner au repos) et l’indice de graisse viscérale (les mauvaises graisses, situées entre les muscles et organes abdominaux) de chaque utilisateur sont également évalués.

La perfectionniste : Body Scan, de Withings

La Body Scan est la plus perfectionnée des balances Withings. Elle permet de réaliser de véritables check-up santé.

La balance connectée Body Scan de Withings. - Withings

Outre les traditionnelles mesures autour du poids et de la composition corporelle, la Body Scan ajoute, grâce à l’utilisation de sa poignée bardée de capteurs, des mesures dites « par segmentation ». But : connaître selon les zones du corps (jambes, torse, bras) les taux localisés de masse graisseuse, musculaire et de graisse viscérale. Autre bénéfice : cette balance réalise à chaque pesée un électrocardiogramme à six dérivations. Cette mesure vise à détecter la fibrillation auriculaire, un des troubles les plus courants du rythme cardiaque. Calcul de la fréquence cardiaque, de la vitesse d’onde de pouls, de l’âge vasculaire, et même de la santé nerveuse de l’utilisateur complètent les mesures. Amusant : à chaque utilisation, les données météo du jour sont affichées.

Dimensions : 32,7 x 32,7 x 2,1 cm Transmission : Wifi. Jusqu’à 8 utilisateurs. Poids maximal : 200 kg. Alimentation : batterie (autonomie : 12 mois). Coloris : noir ou blanc. 399 euros.

Notre avis : Pionnier dans l’univers des balances connectées dès 2009, Withings joue hors catégorie avec sa Body Scan. Le fabricant français étonne ainsi par son approche de plus en plus complète de l’évaluation de notre santé. Très, très cher, cet appareil (qui rappelle le modèle RD-545HR de la marque Tanita vendu 396 euros) est à conseiller aux personnes devant notamment surveiller de près leur santé cardiovasculaire, mais aussi aux sportifs qui, grâce à elle, pourront parfaitement cibler leurs entraînements et en visualiser les effets.