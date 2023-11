Now, future ? Fraîchement lancé aux Etats-Unis, Ai Pin est un petit appareil qui, en embrassant l’AI, semble vouloir ouvrir les portes d’un nouveau monde numérique. Celui où, débarrassé de son smartphone, l’Humain serait accompagné d’un assistant permanent, complet, capable, grâce à l’intelligence artificielle, de lui simplifier toutes les tâches du quotidien. Que faut-il penser de ce produit insolite lancé par la start-up Humane, fondée par deux anciens d’Apple ? 20 Minutes fait le point.

« Faire avancer l’Humanité »

« Ça ne marchera jamais » ! En découvrant AI Pin, les mauvaises langues pessimistes ou fatalistes peuvent ressortir du placard le vieux slogan de Renault utilisé pour présenter ses voitures avant-gardistes, comme la 4L ou l’Espace.

D’autres, plus optimistes, peuvent s’enthousiasmer à la perspective d’un produit disruptif, qui voudrait annoncer un monde ou l’Humain reprendrait la main sur la technologie et sortirait la tête de ses écrans. C’est en tout cas ce que souhaiteraient Imran et Bethany Chaudhri, deux ex d’Apple, et fondateurs de la start-up Humane en 2018, à l’origine de ce drôle d’objet.

Ils n’y allaient d’ailleurs pas quatre chemins au printemps dernier, en annonçant son lancement prochain, annonçant « développer la technologie qui fera avancer l’humanité, tout en rééquilibrant le rôle qu’elle joue dans nos vies ».

Un wearable à porter constamment

Finalement présenté le 9 novembre, actuellement en précommande (les livraisons aux États-Unis seront effectuées dès début janvier 2024), AI Pin ne ressemble, en effet, à rien que nous connaissions. Mesurant 47,5 mm de haut, pour 44,5 mm de large et 8,25 mm d’épaisseur (pour 34,2 grammes), celui qui prend la forme de ce que l’on pourrait comparer à un badge se clipse ou s’aimante sur un habit. Il a vocation à être porté constamment.

Sans appairage avec un smartphone (mais directement à un réseau de téléphonie mobile 3G pour être connecté au cloud), la petite plaquette également Wifi et Bluetooth fonctionne sur batterie et se recharge dans sa boîte de rangement, à l’image de celles qui accompagnent les écouteurs sans fil. AI Pin renferme outre son électronique, une puce GPS, un micro, un haut-parleur, une caméra ultra grand-angle de 13 mégapixels (120°/4.208 x 3.120 pixels), mais aussi un projecteur laser avec une résolution 720p. Et de l’IA via sa connexion au cloud (Open AI, la firme de ChatGPT, a investi massivement dans Humane).

Des fonctions projetées dans le creux de la main

D’une simple ou double pression sur sa surface, il est possible de déclencher une action : appel téléphonique ; envoi de message ; prises de photos (et prochainement de vidéos) ; traduction simultanée lors d’une conversation avec une personne d’une autre langue ; mais aussi reconnaissance d’aliments (pour en apprendre la composition) ; d’un objet (pour éventuellement en connaître le prix, voire l’acheter)… AI Pin fait aussi office de tracker d’activité.

Le projecteur incorporé dans l'AI Pin de Humane propose de nouvelles interactions. - Humane

Pour certains usages, comme l’écoute de musique (la plateforme de streaming Tidal est partenaire de Humane), le petit projecteur intégré peut afficher dans la main de l’utilisateur un panneau de contrôle. En inclinant la main vers le haut, le volume peut être augmenté, baissé en l’inclinant vers le bas. Et le passage au morceau précédent ou suivant peut s’effectuer à l’aide d’une inclinaison de la main vers la gauche ou la droite.

Mais surtout, AI Pin sert de commande vocale. D’abord pour demander, comme à Siri ou Google, de passer un appel téléphonique ou d’envoyer un SMS ; ou pour un rappel de calendrier. Mais surtout pour mettre l’IA à contribution et obtenir des réponses à toutes nos questions. L’idée est non seulement d’associer l’intelligence artificielle à la voix, mais aussi à la vue en utilisant la caméra du badge. Ainsi peut-on demander à AI Pin : « Quelle est la marque de cette voiture ? », « Dis-m’en plus sur ce monument », « Combien coûte ce livre en ligne ? »… en braquant la petite caméra sur l’objet. La liste est longue. Et le champ semble vouloir s’ouvrir à de nouveaux possibles.

Plus de smartphone, mais un ordinateur

Ce wearable veut nous affranchir de l’usage de notre smartphone, mais propose, néanmoins, sa plateforme Humane. center. Disponible sur ordinateur, elle offre, catégorie par catégorie, un tableau récapitulatif des interactions enregistrées par le badge, mais permet aussi de le personnaliser (en synchronisant ses contacts), d’y retrouver les photos prises depuis sa caméra, la liste des achats effectués, des musiques écoutées. Une sorte de hub personnalisé.

Petite réserve : pour qu’AI Pin fonctionne indépendamment d’un smartphone, un abonnement à un réseau de téléphonie mobile est nécessaire. Aux Etats-Unis, c’est T-Mobile qui s’y colle, avec un abonnement à 24 dollars mensuels (22 euros) pour que le petit badge puisse être sollicité sans limite de temps.

L'AI Pin de Humane dans son boîtier de recharge, comme des AirPods. - Humane

Enthousiasme modéré

Alors, AI Pin est-il « the next big thing » ? Difficile de l’affirmer. Smartphone sans smartphone, avec une ergonomie nouvelle, mettant à contribution l’IA de façon intéressante, l’appareil suscite la curiosité, c’est certain. Mais son absence d’écran risque d’en dissuader plus d’un de se l’approprier. Et les 699 dollars réclamés pour se l’offrir (640 euros) peuvent, à moins d’être un vrai geek, inviter à attendre une éventuelle « V2 », plus aboutie.

Reste que l’on sent bien que la Silicon Valley veut se réinventer. Certains, comme Google et ses Google Glass se sont déjà cassé les dents sur des concepts novateurs arrivés trop tôt (même si l’on sait qu’Apple travaille actuellement au développement de ses propres binocles). N’empêche : la firme Humane a les moyens de ses ambitions. Et s’est bien entourée. En trois levées de fonds, la start-up a réuni, notamment auprès de Microsoft, LG, Volvo et Open AI, quelque 230 millions de dollars. De leur côté, les fondateurs de Humane ne sont pas non plus n’importe qui : Imran et Bethany Chaudhry ont travaillé au développement pour Apple de l’iPad, d’iOS, et sont spécialistes des interfaces homme machine. Et peut-être même un peu visionnaires…