C’est avec un peu de retard sur le calendrier réel qu’Amazon fête officiellement, ce jeudi 16 novembre (la veille du Black Friday !), les cinq ans d’Alexa en France. Arrivée dans l’Hexagone le 13 juin 2018, l’assistante virtuelle du géant du web n’a depuis cessé de s’immiscer dans nos vies. A travers les appareils d’Amazon d’abord (comme les Echo Dot ou Echo Show). À travers les box des opérateurs (à part celles de Bouygues Telecom), aussi. Mais surtout à travers des centaines d’objets connectés (enceintes, appareils électroménagers, ampoules, interrupteurs…) qu’Alexa permet de programmer et de piloter à la voix.

Quel bilan peut-on tirer de ces cinq années et quelles évolutions doit ont attendre d’Alexa ? 20 Minutes fait le point avec Clément Monjou, Senior Manager Alexa International.

95.000 ans de musique en France

« On a démarré en 2018 avec trois produits pour le contrôle des lumières et des thermostats. Aujourd’hui, il en existe une dizaine pour tout contrôler », s’enthousiasme Clément Monjou. Lui qui a participé au développement de l’assistante virtuelle d’Amazon ne semble pas en revenir. Plus d’un milliard de produits de toutes marques sont aujourd’hui connectés à Alexa dans le monde.

Pour la France, Amazon ne lâche aucun chiffre, sinon que sa base d’utilisateurs aurait bondi de 20 % l’an dernier, une information impossible à vérifier. Les principaux usages faits d’Alexa seraient l’entertainment (musique, audio, vidéo), le smart home et l’organisation de la maison. Les Français auraient notamment lancé via Alexa l’écoute de l’équivalent de 95.000 ans de musique en 2023… contre 70.000 ans en 2022 !

Les Français ont déclenché 140 millions de fois leur réveil avec Alexa d'Amazon en 2022. - Capture

« Alexa a aussi déclenché plus de 140 millions de réveils l’an passé et, petit scoop, nous constatons que les utilisateurs ont pour habitude de reporter jusqu’à trois fois leur réveil en moyenne ! », s’amuse Clément Monjou. « Alexa, repousse le réveil ! ».

Grâce à Alexa, nos compatriotes ont également accès à 140.000 recettes de cuisine. En ce moment d’ailleurs, « les gâteaux au yaourt, les crêpes et le sans gluten ont la cote, constate le manager. L’hiver arrive, il faut réchauffer les cœurs. » Mais force est d’avouer que les blagues à papa, qui ont pu participer au succès d’Alexa à son lancement, sont un peu derrière.

Les routines ont la cote

Forte de ses acquis, l’assistante zélée d’Amazon capitalise de plus en plus sur les routines (les enchaînements d’actions qu’elle peut réaliser). « On dénombre 614 millions d’actions générées par des routines en France, c’est massif ! », note Clément Monjou. Déclencher successivement un réveil, lancer la radio ou un briefing info avec l’actu au crible de 20 Minutes, ouvrir ses volets roulants et allumer la lumière, par exemple, fait partie des compétence d’Alexa. Celles-ci restent cependant limitées, bornées. Mais lors de sa keynote de septembre 2023, Amazon Devices a promis d’aller plus loin.

L’IA générative comme évolution

« La nouvelle version d’Alexa va arriver progressivement aux Etats-Unis puis sera étendue à davantage de territoires. Nous allons l’améliorer grâce à l’IA générative. Nos clients veulent une expérience sûre, fluide, ancrée dans le réel, dans le cadre du foyer », annonce Clément Monjou. Ainsi, un parcours davantage basé sur le conversationnel, comme avec ChatGPT, sera rendu possible.

Le futur Echo Hub d'Amazon,n pour piloter sa maison connectée. - Capture

Concrètement, de nouvelles interactions encore inédites avec Alexa, vont se faire jour. Comme : « Alexa, allume les lumières et lis-moi mon briefing 20 Minutes ». Ou : « Alexa, allume les lumières et éteins-les tous les jours à 9 heures lorsque je pars ». Et l’assistante devrait apprendre un peu plus au fur et à mesure qu’elle connaîtra son utilisateur, avec des éléments connus comme ses artistes préférés, l’équipe de foot dont il suit les résultats, sa source d’information de prédilection, ses podcasts… De quoi ouvrir le champ de nouveaux possibles.

« Par rapport à tout ce que l’on voit sur l’IA, le challenge technologique est assez unique au monde », confesse le Senior Manager Alexa International. « Et le sujet n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui », complète Clément Monjout.

Des nouveaux appareils… d’abord aux USA

Quand cette nouvelle version arrivera-t-elle en France ? Amazon ne dit mot et affirme travailler à son adaptation à la culture locale, rappelant qu’avant l’arrivée d’Alexa dans nos contrées il y a cinq ans, 10.000 utilisateurs avaient reçu un appareil Echo en bêta test…

D’ici là, de nouveaux appareils pourraient être progressivement introduits sur le marché. Pour l’heure lancés aux Etats-Unis, une barre de son (Fire TV Soundbar), des tablettes pour enfants (Fire HD Kids Tablets), des sticks TV (Fire TV et Fire TV 4K Max, un hub domotique (Echo Hub), des lunettes connectées (Echo Frames) et même un hub Wifi 7 (eero Max 7) rappellent qu’Amazon se donne les moyens pour suivre la voie tracée. Par contre, c’est confirmé : non, en France, Alexa ne changera pas de voix !