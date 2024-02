Le programme est chargé cette année chez Ferrero ! La marque créée en 1964 fêtera ses 60 ans, et célébrera par la même occasion, la journée mondiale de sa pâte à tartiner Nutella, le 5 février. Contre toute attente, ce n’est pas l’entreprise italienne qui est à l’origine de la création de cette date, mais une blogueuse américaine du nom de Sara Rosso. Depuis son initiation le 5 février 2007, Nutella continue de promulguer cette journée pensée par la blogueuse, décrite par la marque comme une « amoureuse du Nutella, comme vous ». Affirmation erronée ou amour vraiment partagé ? 20 Minutes a préféré s’en assurer directement auprès de ses lecteurs.

« Fini le Nutella ! »

Sur son site, Nutella affirme « répandre la positivité » depuis soixante ans déjà, en donnant le « sourire » à ses consommateurs dès le début de la journée grâce à son pot de pâte à tartiner. Mais à en croire nos lecteurs, il y a bien longtemps que certains de leurs anciens clients en quête d’alternatives plus saines, ont trouvé le sourire ailleurs. C’est par exemple le cas de Marion, 23 ans, qui ne consomme aujourd’hui que « très peu de Nutella ». Cette dernière a désormais trouvé son bonheur dans les confitures maison. « Ma dernière consommation remonte à un bon moment. C’est plutôt simple de m’en passer, d’autant plus que la composition du Nutella n’est pas top… », partage notre lectrice. « Fini le Nutella ! », du côté de Cat, 40 ans, qui a elle aussi décidé de troquer le pot italien pour une garniture locale. Plus précisément du Nut’Alsace, une pâte à tartiner sans huile de palme, qui contient 30 % de cacao et 45 % de noisettes.

Lorsqu’il a envie de pâte à tartiner, Pascal, 58 ans, doit impérativement retrouver deux critères : bio et sans huile de palme. Ce dernier affirme avoir eu ce « déclic » en se rendant compte de la proportion d’huile de palme dans ce type de produits. Une position partagée avec Viviane, 68 ans, « Je n’achète plus de Nutella depuis des années, ainsi que les aliments qui contiennent de l’huile de palme ». Ou encore Jacques, 66 ans, qui déclare ne jamais manger de Nutella car c’est un produit « mauvais pour la santé ».

En effet, Sciences et Avenir rappelait d’ailleurs que les pâtes à tartiner contiennent « 30 à 55 % de sucre simple, à fort indice glycémique », et « 30 à 40 % de lipides, issus en grande majorité de matières grasses » comme l’huile de palme. En ce qui concerne son remplacement par d’autres huiles, leur intérêt n’est « pas démontré si l’on souhaite diminuer les graisses saturées », avance le journal.

« Je continue d’en acheter même s’il y a de l’huile de palme et que ce n’est pas bien, c’est mon petit plaisir, j’aime trop ça »

Malgré le boycott et des ingrédients qui n’ont aucun intérêt nutritionnel, voire qui peuvent être néfaste pour la santé à haute dose, Ferrero continue de grossir en détenant 66,5 % de part du marché de la pâte à tartiner, selon des chiffres Circana. Les marques de pâte à tartiner observent même une augmentation de 25 % à la Chandeleur, d’après les statistiques de l’institut Nielsen relayées par Le Figaro.

C’est donc en toute conscience que certains de nos lecteurs continuent de consommer du Nutella, mais avec parcimonie, comme l’explique Pascal : « Est-ce que le Nutella est bon ? Evidemment oui, même si, pour la santé, c’est moyen ». « Ça dépend de la modération et de l’épaisseur de la couche, mais du Nutella aux crêpes, c’est jouissif, il n’y a pas d’âge pour les gourmands », termine notre lecteur. « On est dans un contexte anxiogène où la pâte à tartiner fait figure de comfort food », explique Patrick Pouly, directeur commercial de Rigoni di Asiago au journal LSA (Libre Service Actualité).

« J’avoue être un peu égoïste, je continue d’en acheter même s’il y a de l’huile de palme et que ce n’est pas bien, c’est mon petit plaisir, j’aime trop ça », raconte Romain. Le quarantenaire confie toutefois se limiter à cause des calories et du prix qui a augmenté, autrement, il pourrait « facilement s’acheter 4 à 5 pots par mois ».