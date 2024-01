Une galette lyonnaise, la « meilleure au monde », testée sur TikTok

Depuis le début du mois de janvier, le tiktokeur Edouardcuisine s’est lancé le défi de tester les galettes des rois de célèbres chefs (mais aussi celle de Picard) pour donner son avis en vidéo. Il a notamment épinglé la galette des rois « fleur de vanille » de Cédric Grolet, « partiellement vide » malgré son prix de 55 euros, ce qui a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, pour sa dernière expérience culinaire de l’Épiphanie, Edouardcuisine a goûté « la meilleure galette des rois au monde » qui provient de la maison Sève, à Lyon. Conclusion après avoir pris une part de chaque spécialité (aux pralines, frangipane classique et chocolat) ? « Juste incroyable », pour reprendre les mots du créateur de vidéos. « Il n’y a rien à dire, c’est délicieux. » À l’inverse de la galette du chef parisien, moquée, la pâtisserie lyonnaise est fine mais « absolument bien remplie ».

Une « belle publicité » pour une galette qui bénéficie déjà d’une énorme notoriété

« On est très content, ça récompense le travail de toute une équipe », réagit auprès de 20 Minutes Arthur Sève, chargé de la création visuelle de la maison Sève, en assurant qu’il n’y avait « aucun partenariat » derrière cette publication. Pour lui, cette vidéo lui permet « une jolie publicité » même si l’entreprise familiale n’en a pas vraiment besoin. « Les galettes ne sont disponibles que durant le mois de janvier et pourtant, on nous en parle les onze autres mois de l’année, souligne-t-il. L’année dernière, on en a vendu plus de 20.000. Et tous les ans, le nombre de ventes est en progression. »

Edouardcuisine n’est d’ailleurs pas le premier à reconnaître la qualité des galettes de la maison lyonnaise. Avant lui, des critiques gastronomiques comme Vincent Ferniot, des chefs comme Pierre Hermé ou encore des articles dans le New York Times avaient attribué à cette préparation culinaire, imaginée il y a trente ans par Richard Sève, le statut de « meilleure galette des rois au monde ».

Double cuisson et travail à la main

Le secret d’après Arthur Sève ? « Une pâte feuilletée très fine, travaillée à la main pour éviter d’avoir plein de miettes lorsqu’on la mange, détaille-t-il. Le choix des matières premières est évidemment très important. Puis, une double cuisson pour que le sirop de marron glacé ne crame pas et qu’on garde un côté craquant et caramélisé. C’est ça notre marque de fabrique. »

Il conclut : « On peut critiquer la finesse de la galette mais par définition, une galette, ça doit être plat. Et comme vous pouvez le constater, à l’intérieur, elle est parfaitement garnie. On ne vend pas de l’air, nous. »