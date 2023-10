Près de 17 mètres ! La charcuterie lyonnaise Bobosse a battu le record de la plus longue andouillette du monde. D’après les recherches de l’entreprise, le précédent avait été établi en 1994 à 10,80 mètres, soit six mètres de moins que l’exploit réalisé ce vendredi dans l’atelier de fabrication de Saint-Jean-d’Ardières, près de Lyon.

« Nous nous préparons depuis environ un an, a confié Fabrice Foury, responsable production, chez Bobosse depuis trente-deux ans. Le plus dur dans la conception, c’était de trouver les bons boyaux ».

Pour relever ce défi, les fournisseurs de Bobosse ont « joué le jeu » et cherché les entrailles (de coche) naturelles les plus grandes (et résistantes !). Découvrez tous les secrets dans la vidéo en tête de cet article.