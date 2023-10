« Je suis fier. » Benoît Bruel, pizzaïolo de Déliss’Pizza, dans le 3e arrondissement de Lyon, vient de battre le record du monde de fromages sur une pizza. Avec 1.001 fromages différents, « venus de toute l’Europe ». Le tout, sur une pâte de 30,5 cm de diamètre et 24 cm en emporte-pièce. Avec ce record, Benoît Bruel déclasse le chef Julien et sa pizza de 834 fromages réalisée lors du Sirha en septembre 2021. « Il lui a fallu quatorze mois d’entraînement, moi j’en ai eu besoin de cinq », lâche-t-il, un brin taquin.

Pourquoi 1.001 ? « Je me suis dit que c’était un bon nombre, il existe une Bugatti Vérone avec 1.001 chevaux, j’aime bien le dessin animé 1.001 pattes et puis, c’est mieux que 1.000 », répond le pizzaïolo en souriant.

Un hommage à Brice Guilbert et un deuxième record en vue

Depuis le 7 mai exactement, le jour où il a pris sa décision, Benoît Bruel s’est entraîné sans relâche, « excepté au mois d’août, j’avais besoin de vacances parce que c’est épuisant ». Le pizzaïolo s’est déplacé dans la France entière à la recherche de 1.001 variétés de frometons différentes. Il a réussi à tout se procurer, notamment grâce à l’aide de sa fromagère Sophie Richard Luna. « Le plus dur, c’était l’organisation. Il fallait bien classer chaque produit car aucun doublon n’est toléré, et elle m’a beaucoup aidé là-dessus. »

Après plus de vingt-quatre heures de travail, « on a tout mangé et on s’est régalé », confie Benoît Bruel. La dizaine de plateaux de fromages qui ont servi à la confection de la pizza a ensuite été distribuée aux personnes présentes sur place et à « des passants » dans le quartier. « Toutes les preuves vont être envoyées au Guinness Book mais ça sera validé », affirme le cuistot, assurant avoir respecté toutes les conditions, notamment les « deux grammes de chaque fromage ».

Benoît Bruel pense déjà à réaliser un deuxième record du monde avec cette même pizza, « prochainement dans le Sud, chez des amis », indique-t-il. En plus d’être « fier » de lui et de son équipe, le recordman a tenu dédier sa réussite à son ami caméraman Brice Guilbert, décédé dans le crash d’hélicoptère lors du tournage de l’émission Dropped en mars 2015, en Argentine : « c’est lui qui avait eu cette idée. »