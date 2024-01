Le record du monde de la plus longue galette des rois battu à Aurillac

57,60 mètres de long, 570 fèves et 200 kg de frangipane. Samedi, cinq artisans boulangers d’Aurillac, dans le Cantal, ont relevé le défi de l’association Cœur aurillacois et ont battu le record du monde de la plus longue galette des rois, d’après la mairie. Le record précédent était détenu par des Alsaciens avec une galette de 50,35 mètres.

57,60 m !!! Record battu à Aurillac de la plus grande galette des rois !!! Bravo à tous les acteurs de ce record mondial. Posted by Mairie d'Aurillac on Saturday, January 13, 2024

Afin de réaliser cet exploit international, mesuré par un huissier afin d’être authentifié et apparaître dans le Guinness book, les boulangers ont préparé dix-neuf plaques de 60 cm sur 40 cm chacun et ont ensuite assemblé le tout devant la mairie d’Aurillac.

La plus longue galette du monde a ensuite été découpée et vendue en part individuelle au profit du Secours populaire.