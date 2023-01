Qui a dit que le temps de la galette des rois était fini ? Dimanche, près de 3.000 spectateurs du match entre Strasbourg et Toulouse au stade de la Meinau devraient en reprendre une petite part. Gratuitement… et pas de n’importe quelle galette ! Si tout va bien, ces privilégiés dégusteront la plus grande galette du monde.

« Elle devrait mesurer entre 50 et 54 mètres », annonce Thierry Muths, responsable du pôle boulangerie-pâtisserie du Centre de formation d’apprentis (CFA) d’Eschau, dans le Bas-Rhin. Avec trois de ses collègues, il s’est lancé début décembre dans ce projet monté main dans la main avec le RC Strasbourg. Pourquoi si tôt ? « Car en janvier, on avait nos apprenants en cours, ça aurait été impossible de tout mener de front », répond l’intéressé, à l’œuvre « trois jours d’affilée pendant sept heures » afin de préparer la fameuse galette.









C’est-à-dire pour réaliser « 90 plaques de galette de 40 centimètres sur 60 ». Avec des quantités impressionnantes d’ingrédients : 30 kg d’amandes, autant de sucre et de beurre, 15 kg de farine ou encore 360 œufs ! « Tous les morceaux sont fermés de part et d’autre, on était obligé avec la frangipane. Et tous sont congelés et disposés sur des plaques d’alu », poursuit le spécialiste de la boulangerie.

Restent maintenant plusieurs étapes : la cuisson, prévue samedi matin « en deux fournées » au CFA, le transport jusqu’au stade, et bien sûr l’assemblage. Ce dernier sera effectué par dix élèves et 6 formateurs dans la « family zone » de la Meinau, où un huissier est attendu pour mesurer le chef-d’œuvre. « Ce seront 90 galettes les unes à côté des autres et ça ne comptera pas pour le ''Guinness Book'' des records », précise Thierry Muths en tenant à « mettre en avant l’apprentissage ».

Mais au fait, combien y aura-t-il de fèves ? « Environ 450, car on en a mis 4 à 5 par morceau. Toutes sont à l’effigie du Racing. » Deux d’entre elles permettront même de « recevoir un cadeau siglé du club », précise le RCSA dans un communiqué. De quoi faire des heureux parmi les gourmands.