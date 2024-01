Comment est morte Lauren Riches ? Le corps de cette jeune femme, âgée de 19 ans, a été découvert, mardi après-midi, dans un champ à Saint-Flour (Cantal). A quelques centaines de mètres seulement du Mix club, une boîte de nuit dans laquelle elle avait passé la soirée de samedi. Le parquet d’Aurillac a ouvert une enquête pour rechercher les causes de la mort, et confié les investigations à la gendarmerie de Saint-Flour. « Une autopsie a été réalisée ce jour. Aucune trace de violence physique ou sexuelle n’a été constatée par le médecin légiste », indique ce jeudi à 20 Minutes le procureur de la République d’Aurillac, Paolo Giambiasi.

A cette heure, « aucune piste n’est écartée, et l’une des hypothèses, qui doit encore être confirmée, est qu’elle soit morte de froid », confie à 20 Minutes une source proche du dossier. Près de son corps, les gendarmes ont retrouvé « des affaires susceptibles d’appartenir à la jeune fille, notamment un sac à main », indique également le magistrat. « Dans ce sac, des produits, pouvant être des stupéfiants, ont été appréhendés et font l’objet d’analyses », précise-t-il. Des analyses toxicologiques ont été réalisées sur la jeune femme, et leurs résultats sont attendus « dans les prochaines semaines ».

« L’habitude de repartir seule »

En attendant les résultats, les enquêteurs continuent d’entendre les personnes qui étaient présentes dans la discothèque le soir de sa disparition pour tenter de comprendre ce qu’il s’est passé. Vers 3 heures du matin, Lauren Riches avait quitté seule l’établissement à pied, selon les images captées par les caméras de vidéo surveillance. Interrogé par La Montagne, le patron de la discothèque a expliqué que la jeune femme était une « habituée » des lieux qu’elle fréquentait avec des amis. Selon lui, elle avait « l’habitude de repartir seule », et « n’avait jamais posé de problème ».

Un avis de recherche avait été lancé mardi après-midi par la gendarmerie, prévenue dimanche par les amis inquiets de la victime. Les recherches s’étaient concentrées à proximité de la discothèque où le téléphone portable de la jeune femme continuait de borner.