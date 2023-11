« 20 Minutes TV » est allé visiter l’atelier « Sur l’étagère du haut », de la confiturière Delphine Roger Teyssedre à Boutigny-sur-Essonne où elle y fabrique des sorbets et des préparations de fruits (confitures). Chaque année, elle essaie de proposer environ 30 choix différents de confitures, « On essaie d’avoir 25 à 30 parfums tout au long de l’année », précise-t-elle. Pour les sorbets par contre, c’est moins, elle s’arrête à 25 parfums environ.

Deux tiers de fruits et un tiers de sucre

Le terme « confiture » n’est pas le mot approprié selon la réglementation pour qualifier les créations de la confiturière. On parle plus de « préparation de fruits », parce que ses fabrications contiennent « moins de sucre qu’une confiture standard ». En effet, ses « confitures » contiennent deux tiers de fruits et seulement un tiers de sucre. « Le taux de sucre est suffisant pour une conservation de trois ans », précise tout de même Delphine Roger Teyssedre.

Des fruits de saison disponibles toute l’année

Pour faire de bonnes confitures, il faut évidemment de bons fruits, pour cela la confiturière essaie le plus possible de « travailler avec les producteurs locaux ». C’est-à-dire directement en Essonne ou dans le sud de la France.

Et afin d’offrir des sorbets aux goûts différents toute l’année, elle anticipe en transformant tout au long de l’année, les fruits en purée, qu’elle congèle ensuite dans sa chambre froide. De cette manière, elle peut les ressortir pour les fabriquer et refaire du stock à sa guise, sur l’ensemble des parfums.