Trois bonnes raisons de déculpabiliser en mangeant gras pendant les fêtes

Les repas de fêtes approchent, accompagnés de leurs traditionnelles bûches, dindes, foie gras. Mais aussi de leurs toasts et chocolats pralinés. Miam ! Une liste qui met l’eau à la bouche… ou pas d’ailleurs. Car, quand certains s’imaginent déjà se resservir, d’autres envisagent de se priver. La raison ? La peur du gras, des calories et donc des kilos en trop. Seulement, cette équation n’est pas si évidente que ça. A 20 Minutes, Pauline Gouth, nutritionniste diététicienne chez Dijo a expliqué pourquoi le gras ne doit plus être perçu comme l’ennemi de votre silhouette. Au contraire, il pourrait même, dans certains cas, vous aider à en prendre moins !

Si vous stressez, votre corps réagira en stockant plus de gras

« Des études prouvent que lorsqu’on stresse, le corps absorbe encore plus de gras », avertit d’emblée la nutritionniste. Premier conseil : Ne pas appréhender quand on va manger plus gras que d’habitude ! Plus facile à dire qu’à faire, nous dira-t-on, mais le stress « affole » votre corps, et cette sensation va engendrer la réaction inverse : « vous allez stocker davantage de gras », prévient Pauline Gouth. Celle-ci conseille donc de prendre le temps de « rationaliser » quand ce genre de pensées vous viennent à l’esprit. Si vous êtes en paix avec votre repas, vous aurez une meilleure digestion et votre corps arrivera plus facilement à éliminer, explique la diététicienne.

Les matières grasses atténuent l’indice glycémique

« Le sucre est plus nocif que le gras », poursuit Pauline Gouth avant de reprendre : « on se rend compte qu’il peut se transformer en gras dans le sang ». Attention, il n’est pas question de jeter sa haine sur le sucre non plus, mais plutôt de comprendre que les aliments sucrés peuvent être aussi problématiques que les aliments gras. Par ailleurs, manger gras, quand vous mangez sucré, va vous protéger, d’une certaine manière, d’une trop forte prise de poids. Comment ? Le gras va en quelque sorte « enrober » les molécules de sucre, comme une sorte de film de protection. De cette manière, le sucre pénétrera moins vite dans le sang, et on évitera par conséquent un pic de glycémie. Le corps n’étant pas en état d’alerte, stockera beaucoup moins.

Incroyable mais vrai, pour une biscotte avec confiture de fraise le matin, il est préférable de rajouter du gras, du beurre par exemple, car « les matières grasses vont atténuer l’indice glycémique », souligne Pauline Gouth. Evidemment, il existe des bonnes graisses et des moins bonnes, mais leurs effets vont être les mêmes avec le sucre, sur l’indice glycémique.

Vous ne mettrez pas 4 mois à perdre les 3 kg pris en 2 jours

La diététicienne ne dira pas le contraire, certaines personnes ont un métabolisme plus lent que d’autres et peuvent prendre du poids pendant les fêtes, c’est un fait. Mais du poids pris en quelques jours peut s’éliminer aussi très rapidement. C’est ce qu’explique la professionnelle : « Vous pourrez perdre ces kilos rapidement, dans les mois qui vont suivre ». Faites confiance à votre corps, il suffit de l’aider en ajustant votre hygiène de vie après les fêtes. « Ce poids-là peut aussi être dû à la rétention d’eau », précise Pauline Gouth, alors ne soyez pas non plus en état de panique. Par ailleurs, ça ne sert à rien de vous peser le lendemain matin, laissez le temps à votre corps de digérer ces repas plus costauds que d’habitude.

Dernier conseil, évitez les régimes et les salades à gogo. Là encore, votre corps comprendra que vous le nourrissez beaucoup moins. Résultat, il va se mettre en état d’alerte et vous avez la réponse à la devinette : il va stocker. « La privation et les régimes restrictifs ne sont pas des solutions », termine la professionnelle qui recommande plutôt de continuer de manger, mais plus sainement. Privilégiez le bon gras (graines de chia, oléagineux, sardine, thon) entre vos repas de fêtes afin de retrouver un équilibre plus sain pour vous et votre corps.