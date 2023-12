Chez Disco Burgers, on vient « déguster un burger différent de ceux que l’on connaît déjà », raconte Augustin Houette sur le plateau de 20 Minutes TV. Cofondateur du même restaurant avec Louis Reveilhac, ils vendent des burgers scellés qui ont la forme de disques. Pour en savoir plus sur ses « burgers fermés », 20 Minutes TV s’est introduit dans les cuisines du restaurant pour vous dévoiler les secrets de cuisson et les ingrédients.

D’où leur vient cette drôle d’idée ? De la Corée ! C’est en Asie que les deux fondateurs se sont inspirés pour ce concept insolite, avant de le ramener à Paris. « Ça fait 15 ans qu’on mange des burgers en France, il fallait une petite innovation », lance Augustin Houette. Action réaction ! Les deux propriétaires ont commencé par proposer leurs burgers aux festivals et autres événements, via des food-trucks ou des stands éphémères.

Le disco burger dont le bun est soudé, les chutes de pain seront ensuite frites pour être dégustées - S.LEBLANC

Le fond du burger y est : steak, fromage, etc. Seule la forme change. Ici, le burger est fait à partir de deux tranches de pains briochées, qui sont comme toastées environ une minute dans une machine dédiée. « On a vu que le public adorait ça et qu’il recevait très bien l’idée », continue le cofondateur. C’est à la suite de ce succès que les deux associés ont finalement ouvert leur premier restaurant, que 20 Minutes vous avait présenté en juillet. L’adresse est située rue de Douai (Paris 9e) où vous pourrez savourer ce fameux burger en disque, sans risquer de vous tacher !