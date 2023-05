Une nouvelle chaîne de télé débarque ! Et son nom devrait vous dire quelque chose… Depuis hier matin, 20 Minutes TV émet sur le canal 32 de la TNT, 30 sur les box ou 349 sur Orange, 300 sur Bbox, 910 sur Free, 461 sur SFR. Chaîne généraliste de proximité́, 20 Minutes TV est dédiée aux divertissements et à l’actualité francilienne. 24 h/24, et en streaming sur son site Internet, 20 Minutes TV diffuse notamment deux heures fraîches par jour.

Parmi ces programmes figure Salut l’Ile-de-France, une émission d’actualité quotidienne présentée par Olivier Quéméner, qui officiait déjà sur IDF1, ancienne chaîne du canal 32, tout comme Jacky, aux manettes chaque semaine du magazine musical Jacky aux platines.

Un « tour de l’actualité en six minutes » sera proposée quotidiennement « avec les journalistes de 20 Minutes TV et 20 Minutes », tandis que nos journalistes de sport du journal recevront un athlète chaque vendredi à 16 heures dans l’émission Les croisés, tu connais.

« Nous avons besoin de repères »

« L’Île-de-France n’est pas un territoire homogène et nous avons bien conscience des différences entre les habitants du 16e arrondissement, de Créteil ou encore de Jouy-le-Moutier, reconnaît Noham Huclin, directeur délégué de 20 Minutes TV. Dans un contexte de transformation sociétale, de transition écologique, de transformation du pouvoir d’achat, nous avons besoin de repères. »

« 20 Minutes TV porte un contenu de proximité́ en relayant et en mettant en scène les événements majeurs pour le territoire : les Jeux olympiques de Paris 2024, le Grand Paris, la rénovation urbaine, la mobilité… Autant de sujets qui sont nos priorités éditoriales. »

« Faire entrer 20 Minutes dans une nouvelle dimension »

Mais pourquoi 20 Minutes TV a le même nom que 20 Minutes ? D’abord parce que nous partageons les mêmes actionnaires, ensuite parce que la philosophie éditoriale sera la même. « 20 Minutes innove depuis plus de 20 ans, investit tous les territoires d’expression, tous les types de narration et les canaux de diffusion, explique Ronan Dubois, directeur général de 20 Minutes. Tous les développements menés jusqu’à aujourd’hui - notamment sur le digital - répondent à cet objectif : délivrer gratuitement une information juste, accessible et éclairante, au plus près des préoccupations des citoyens. 20 Minutes TV nous donne l’occasion de faire entrer 20 Minutes dans une nouvelle dimension. Nous souhaitons, avec 20 Minutes TV, porter un regard neuf, juste et inspirant sur les énergies positives qui dessinent Paris et sa banlieue. Penser le futur, réfléchir aux nouveaux liens qui construisent la région, apporter des solutions et ouvrir les débats avec optimisme. »