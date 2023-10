Déguster tranquillement sa salade César avec un enfant qui se prend pour un inspecteur de l'hygiène en allant fair un tour aux cuisines, voilà le genre de scène familier aux jeunes parents. Il est parfois compliqué de trouver l’endroit idéal pour manger quand on souhaite aller au restaurant en famille. Très souvent, les exigences des parents ne sont pas les mêmes que celles des enfants. Pour inspirer vos prochains déjeuners et dîners, voici une proposition d’adresses qui saura mettre d’accord tous les âges.

Plongé dans l’univers marin chez Under the sea

Avec ses tortues de mer, ses dauphins et ses orques animés, le restaurant Under the sea vous invite à plonger pour un dîner sous la mer. Vos enfants apprécieront le décor sous-marin, la musique et l’ambiance tamisée de ce lieu immersif.

La carte est variée avec des prix très abordables, et des plats allant de 15 à 20 euros.

Under the sea est ouvert du lundi au dimanche de 12h à 14h30 puis de 19h à 23h30. Il est situé au 160 avenue de France, 75013 Paris.

Des étoiles dans les yeux avec Stellar

Un petit pas pour l’Homme, un grand plat pour l’humanité. Montez à bord de Stellar, un restaurant immersif sur le thème de l’espace qui fera voyager toute la famille vers l’infini et l’au-delà. Grands et petits apprécieront l’imaginaire spatial insolite qui y est proposé.

Les plats sont servis en suivant la thématique, et les prix vont de 15 à 20 euros.

Stellar est ouvert du lundi au dimanche de 12h à 14h30 puis de 19h à 23h30. Le restaurant est situé à 45 rue Saint-Sébastien, 75011 Paris.

L’ambiance chaleureuse de Gruppomimo

Ne vous sentez plus gêné si votre cadet rigole un peu trop fort ou décide de manger avec les doigts, chez Gruppomimo le cadre est chic mais détendu. Bonus ? Vous pourrez même danser sur vos musiques préférées.

La carte est composée de spécialités italiennes, avec de plats et des pizzas ne dépassant pas 25 euros.

Les restaurants Gruppomimo sont ouverts de 12h00 à 14h30 puis de 19h00 à 23h00. Il existe plusieurs adresses en banlieues parisiennes et sur Paris, la plus récente est située à 24 rue Keller, 75011 Paris.