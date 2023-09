Une « expérience unique de street food. » Le chef Philippe Etchebest lance à partir de ce mardi un nouveau concept à Bordeaux : « Signature par Philippe Etchebest ». Il s’agit d’un lieu éphémère, installé au Pop Up Club (Cours du 30-Juillet) où il va adapter son plat signature, la raviole de champignon, foie gras poêlé, crémeux champignon. Servi dans sa brasserie du Quatrième Mur ou son restaurant gastronomique Maison Nouvelle, ce plat sera adapté pour pouvoir être dégusté sur place, ou à emporter chez soi.

Les gourmands pourront aussi découvrir à cette occasion la raviole chocolat (pâte à raviole chocolat, ganache chocolat, croquant au streusel chocolat et sauce chocolat à déguster chaude ou froide). 20 Minutes a interrogé le chef bordelais sur ce nouveau projet.

Pourquoi vous lancez-vous dans ce projet de street food à Bordeaux ?

Tout est parti du succès de mon plat signature, la raviole foie gras-champignon, un plat que j’ai créé en 1996 et qui n’a jamais cessé de me suivre. Les gens l’aiment, à la brasserie [du Quatrième Mur], on en vend des centaines par semaine, et il a presque fait le tour du monde. J’aime le champignon et le foie gras, et je trouve que l’association des deux fonctionne très bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter le public d’une manière différente, plus simple, plus ludique, en l’amenant chez soi ou à son travail, ou en le mangeant sur un banc dans la rue, avec une cuillère.

La raviole foie gras champignon de Philippe Etchebest, déclinée en version street food. - Philippe Etchebest

En quoi le plat que vous allez servir en version street food, sera différent de celui que vous servez à la brasserie ?

La structure restera la même, mais nous avons fait un travail sur la pâte, sur le champignon, sur le crémeux… Il y a une réadaptation pour que ce soit facile à manger, pratique, tout en restant équilibré.

Cela faisait longtemps que vous vouliez vous lancer dans la street food ?

Durant le confinement, nous proposions des plats à emporter. C’était une première approche, un essai, bien malgré nous ! Mais j’avais déjà l’idée en tête bien avant le Covid. Je dirais même que nous avons été stoppés dans notre élan à cause cette pandémie. Mais cela nous a finalement permis de tester, avant de concrétiser aujourd’hui de manière officielle ce projet que j’avais en tête depuis un moment.

Vous allez aussi décliner la raviole en version dessert, tout en chocolat. C’est une création pour l’occasion ?

Oui, là c’est une création. C’est très intéressant, car on peut la manger tiède ou froide. On peut décliner comme cela la raviole de plein de façons différentes, nous proposerons d’ailleurs, aussi, une raviole complètement végétarienne.

Qu’est-ce que vous inspire la street food ?

J’aime cette cuisine à manger sur le pouce, j’ai notamment été marqué par la street food en Thaïlande et à Hong Kong. Il y a une culture de la street food assez forte là-bas, et on y mange des choses incroyables. Mais même en France il y a un engouement pour la street food, parce que les gens ont envie de manger rapidement, c’est vrai, mais ils veulent aussi bien manger, et varier les plaisirs.

Vous vous lancez dans un projet éphémère, pour une durée de trois semaines, c’est un coup d’essai avant de concrétiser cette idée de manière durable ?

On fera le point à la fin de ce pop-up. Mais bien sûr que je crois en ce concept, sinon je ne me lancerai pas là-dedans.

« Signature par Philippe Etchebest », du 12 septembre au 1er octobre, au Pop Up Club, 8, cours du 30-Juillet à Bordeaux. Menu signature (Plat + dessert + salade) à 18,50 euros, menu végétarien à 15,50 euros, ou à la carte.