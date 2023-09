Où faire bombance devant un match de la Coupe du monde de Rugby ? Pour ceux qui n’ont pas réussi à dégoter de billets, qui ne voudraient pas rester chez eux ou se contenter d’une pinte au pub ou d’un demi au café, 20 Minutes vous suggère huit adresses de restos parisiens où bien manger en matant les matchs sur grand écran !

La plus casual : La Gouttière

Dans le 11e arrondissement, le bar La Gouttière diffuse tous les matchs dans une ambiance joyeuse, cosy et intimiste. Le resto propose des bons petits plats du jour faits maisons, des tapas à partager (houmous, wings de poulet, cambert rôti), avec des prix abordables (entre 7 et 12 euros les tapas), et des bières et cocktails en happy hours de 17h à 22h ! Vous pouvez dès maintenant réserver votre table pour être sûr de ne rien rater d’un match.

Le plus branché : Ground Control

Au Ground Control, l’espace est transformé en spot incontourbale pour les aficionados de rugby. Le food court emblématique de la capitale, niché derrière la Gare de Lyon, propose une programmation « Tous Rugby » avec retranscription de tous les matchs sur grand écran. Pour l’occasion, des expositions, animations, ateliers sur le thème du rugby, et des rencontres avec d’anciens joueurs sont aussi prévus. Côté food, des recettes inspirées des cuisines des pays en compétition sont proposées dans les différents restaurants : planches mixtes 100 % Sud-Ouest (entre 12 et 14 euros), sélection de bières et de vins français ou étrangers venus de pays de rugby, comme l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande ou l’Ecosse (5,50 en bouteille, 5 euros le demi et 9 euros la pinte), ou encore bière en édition limitée créée pour célébrer les victoires. Un événement inédit est également prévu : du 22 au 24 septembre, 14 anciens candidats de Top Chef viendront faire équipe avec les brigades des restaurants de Ground Control et imaginer des recettes inédites à quatre mains ! Toute la programmation est à retrouver ici.

Les plus fervents : Père et Fils

Dans une décoration flambant neuve, Yannick Alliéno offre une ambiance festive pour cette Coupe du monde dans son restaurant du 7e arrondissement, Père et Fils. En tant que fervent supporteur du Stade français, mais aussi (bien sûr) de l’équipe de France, c’est naturellement que le chef triple étoilé a choisi de retransmettre les matchs dans ce lieu de vie « où l’on aime rire et s’amuser ». Un burger aux couleurs du club parisien surnommé « Le Stadiste » a même été créé pour être disponible tout le mois de septembre au prix de 21 euros seul et 25 euros avec ses pommes de terre « coin de rue ». Le burger peut être accompagné d’une bonne pinte à 5 euros, pour se rafraîchir pendant les matchs.

La plus festive : La Felicita

La Felicita, autre food court situé derrière la Gare d’Austerlitz, propose une fan zone festive pour regarder les matchs, et profiter de ses stands de street food habituels de pizzas (entre 10,50 et 15 euros), les antipasti (entre 6 et 14 euros) ou encore les burgers (entre 10,90 et 18 euros), à accompagner de délicieux cocktails ou d’une bonne bière fraîche à retrouver au bar. Pour l’occasion, le resto italien réserve aussi des plats spécifiquement concoctés pour l’occasion et d’autres surprises aux amateurs de ballon ovale venus voir de beaux essais !

Le plus british : Sir Winston

En retrait derrière la place de l’Etoile, c’est le spot idéal pour les supporteurs britanniques qui ont le mal du pays ! Finger food british et petits plats indiens (naans, raïta ou encore samosas dorés à l’asperge et au cheddar) sont proposés au british pub Sir Winston, dans deux assiettes à partager entre amis, au prix de 29,50 euros. Pour accompagner le tout, le british pub propose une large sélection de fresh beers, of course.

La plus apéritive : La Brasserie Auteuil

Les fans de cuisine italienne peuvent se retrouver à la Brasserie Auteuil pour le parfait combo du spritz et de l’aperitivo. La planche de la maison est composée d’une focaccia moelleuse et d’une stracciatella fumée, de croquettes au fromage à la crème de champignons et truffe d’été ainsi qu’à la mozzarella et spianata calabrese piccante, mais aussi de croustillants de gambas ou d’un délicieux caviar d’aubergines maison, le tout pour 28,50 euros. Pour ceux qui veulent rester sur la classique pizza de soir de match, la brasserie du 16e vous en propose une belle sélection.

La plus primi et secondi : IT Italian Trattoria

L’enseigne IT Italian Trattoria donne rendez-vous chaque soir de match aux supporteurs dans plusieurs restaurants partout en France, comme celui proche de la BNF à Paris et celui Romainville sur la ligne 5 (la liste complète est à retrouver sur leur site). Devant les écrans géants installés pour l’occasion, vous pouvez déguster les fameuses margheritas à prix doux (6 euros) et bien d’autres succulents produits transalpins (pizzas et pâtes entre 9,90 euros et 12,90 euros). Décidément, les fans de l’équipe d’Italie auront l’impression de jouer à domicile à Paris. Au moins au restaurant.

Le plus international : le Drugstore des Champs-Elysées

A deux pas de l’Etoile sur les champs, le fancy Drugstore diffuse tous les matchs et propose un plateau tapas « Coupe du Monde » pour 90 euros à partager, composé de plats emblématiques du restaurant, comme les tempuras de maïs tandoori et l’american dog, le club-sandwich ou encore le croustillant fish and chips, mais aussi une assiette de fromage et de desserts à choisir entre les churros dorés et leur sauce chocolat tiède ou le gâteau créé spécialement pour l’occasion. De quoi faire le plein d’énergie pour que chacun soutienne son équipe.