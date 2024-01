En 2024, vous devriez ramener votre bain de bouche au bureau

Après avoir accueilli votre Laptop et votre badge, il va falloir que votre sac fasse à un peu de place pour votre bain de bouche ! L’UFSBD (Union française pour la santé bucco-dentaire) a récemment déclaré que deux brossages de dents par jour suffisaient, mais qu’ils pouvaient volontiers être accompagnés de bains de bouche. Si certains collègues se ramènent au bureau avec leur brosse à dents et dentifrice, rares sont ceux qui poussent l’hygiène bucco-dentaire en entreprise à ce niveau-là. Et pourtant, d’après l’ARS (agence régionale de santé) d’Ile-de-France, les pathologies bucco-dentaires touchent la majorité de la population. Ces bains quotidiens pourraient bien sauver votre en bouche… En plus de masquer l’odeur de la persillade du midi.

Un complément idéal à la routine bucco-dentaire

D’après l’OMS, une mauvaise hygiène buccale peut être un facteur de développement de maladies cardiovasculaires ou de diabète. Au-delà de la bonne haleine qu’il procure, le bain de bouche est surtout le garant d’une hygiène accrue : « Il va permettre de nettoyer des zones qui ne vont pas être atteintes par un brossage de dents », explique Romain Leclerc, PDG de Cleanitud'. Ce prestataire de services en matière d'hygiène a d’ailleurs fait de l’installation de distributeurs de bains de bouche en entreprise l’une de ses principales activités.

Romain Leclerc, porteur de cette idée originale, explique la genèse du concept : « C’est quelque chose que je voyais beaucoup quand je travaillais en Corée du Sud. Je me suis dit que cette idée était loin d’être bête. C’est simple d’utilisation, d’installation et ça contente l’ensemble des salariés. » Ce dispositif s’inscrit dans une volonté plus large d’aligner le confort au bureau sur celui que l’on connaît en télétravail : « On sent qu’il y a une demande des salariés de ramener du « chez-soi » au travail et ça passe aussi par la mise en place de tout ce confort lié à l’hygiène », ajoute Romain Leclerc.

Bien sûr, il ne faut pas non plus considérer ces bains achetables en pharmacie et grandes surfaces comme la potion magique. « Le bain de bouche ne remplace en aucun cas la brosse à dents, précise Romain Leclerc. Il va au contraire la compléter. »

Malgré une demande croissante, ce type d’installation est encore rare en France, puisqu’elle ne concerne à ce jour que quelques sociétés franciliennes. Il se peut que votre employeur ne se presse pas à installer un tel service dans vos locaux. En attendant, vous avez tout intérêt à consacrer quelques secondes à laver votre bouche à coups de liquide fluorescent entre deux brossages de dents. Votre corps – et vos interlocuteurs – n’en seront que reconnaissants.