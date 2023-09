Travailler en pyjama à la maison, café à la main ne vous exempte pas de préparer avec soin votre pause déjeuner. Dans ces moments-là, la vie professionnelle et la vie personnelle ont tendance à se confondre. La pause méridienne ne fait pas exception et est, elle aussi, mise à mal. Pourtant, On aurait tort de négliger ce temps pour souffler. « Ça peut jouer sur la fatigue, la lucidité, et même le moral », observe Mireille Tritz-Kayser, coach spécialisée dans le bien-être au travail. « Ne pas se laisser le temps d’apprécier ce temps, ça serait comme se retenir d’aller aux toilettes », ajoute-t-elle.

Néanmoins, d’après une étude publiée en décembre 2022 par l’institut Danone en collaboration avec le Crédoc, on apprend que 38 % des télétravailleurs écourtent de 20 Minutes ce moment de détente. Cette négligence s’observe aussi par des repas moins variés ou encore par une solitude beaucoup plus prononcée qu’en entreprise. Voilà donc quelques pistes pour préparer au mieux cette fameuse pause.

Tout est une affaire d’organisation

Pour Mireille Tritz-Kayser, cette coupure gagne à être ritualisée : « Il est important de noter sur son agenda la pause déjeuner, comme on le ferait pour un rendez-vous », indique l’experte. Pour avertir ses collègues d’une part certes, mais aussi pour pleinement intégrer cette pause dans sa routine travail. En tirer profit passe aussi par un peu de retenue sur le grignotage : « Manger un croissant à 11 heures ne fait pas sens : il faut se laisser avoir faim », précise-t-elle. Le rapport du Credoc ajoute que 40 % des enquêtés mangent moins varié qu’en entreprise. C’est la raison pour laquelle ce moment doit être particulièrement soigné et de préférence, planifié la veille. Histoire de « manger quelque chose de goûteux, cuisiner ce qu’on aime et de se faire plaisir », ajoute Mireille Tritz-Kayser.

Ne pas laisser les écrans gâcher ce moment

En principe, la loi ne prévoit pas de pause déjeuner à proprement parler, mais un temps de pause de 20 minutes est obligatoire toutes les 6 heures. Dans les faits, une coupure pour le temps méridien est généralement prévue, pour une durée d’environ 45 minutes. En aucun cas - sauf urgence bien entendu – cette « mi-temps » ne doit être perturbée.

Il faut prendre ce déjeuner comme un temps privilégié et coupé du travail. « Quand on sait combien ces journées peuvent être solitaires, il ne faut surtout pas hésiter à se reposer en méditant, en faisant du yoga ou en écoutant de la musique. On peut aussi essayer de casser la solitude du télétravail en sortant faire un tour s’aérer, rencontrer des amis », explique la coach. Important quand on sait que 72 % des salariés en télétravail sondés par l’étude déjeunaient seuls… Contre 12 % en présentiel.

Finalement, les seuls à exclure de ces instants-là restent les écrans. « On passe toutes ces journées en télétravail sur des appareils numériques. Profitons-en pour nous en éloigner : le repos passe aussi par là. Il faut manger en pleine conscience et savourer. » Pour la prochaine fois où vous déjeunerez en télétravail, soufflez et veillez à privilégier la tranquillité par la déconnexion plutôt que la compagnie de votre ordinateur portable !