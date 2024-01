Pourquoi a-t-on des ballonnements et comment s’en débarrasser ?

On les appelle aussi météorisme, mais les problèmes de ballonnements n'ont rien à voir avec une quelconque roche spaciale. C'est même plutôt un problème très terre à terre. Il s'agit de sensations de distension abdominale souvent associés à une augmentation de la taille ou du volume de l’abdomen, explique Pauline Gouth, nutritionniste chez Dijo. Selon un sondage IFOP pour le laboratoire PileJe, 48 % des Français affirment souffrir d’au moins un type de troubles digestifs. Et même si elles sont souvent « bénignes », ces anomalies doivent être considérées car elles en disent long sur la santé et les éventuels troubles à l’intérieur du corps.

Les différentes causes du ballonnement

Généralement, les ballonnements sont causés par une accumulation de gaz dans le tube digestif, ce qui peut entraîner une sensation d’inconfort ou de distension. Rien d’alarmant jusque-là, mais lorsqu’ils deviennent récurrents et douloureux, il est nécessaire d’identifier leurs causes. « Le ventre est l’un des organes sympas qui aime communiquer avec nous et nous faire savoir quand quelque chose ne lui convient pas, alors écoutons-le ! », encourage la nutritionniste.

Sur le plan physiologique, les ballonnements peuvent résulter de divers facteurs :

1. Un excès de fermentation de certains types d’aliments par les bactéries intestinales.

2. Une aérophagie, soit une ingestion excessive d’air. Cela peut survenir lorsque vous mangez ou buvez trop vite.

3. Des problèmes d’absorption des nutriments, troubles digestifs qui peuvent se manifester par des sensibilités et intolérances alimentaires. « Des aliments qui paraissent sains peuvent ne pas être adaptés à notre système digestif », avertit la nutritionniste. Par conséquent, les haricots, les choux, les lentilles, les produits laitiers ou le gluten très transformé par exemple, nécessitent « plus de vigilance sur la réaction de votre ventre ».

4. Un déséquilibre du microbiote, ou encore dysbiose. Il s’agit d’un surplus de mauvaises bactéries par rapport aux mauvaises, explique la professionnelle.

5. Une maladie. Par exemple, le syndrome de l’intestin irritable (SII) ou la maladie cœliaque par exemple. Dans ces cas, Pauline Gouth explique que les ballonnements peuvent être très fréquents. Elle recommande fortement de se faire accompagner par un professionnel.

Les bons moyens pour se débarrasser de ses ballonnements

Chaque corps est différent et les causes du ballonnement le sont tout autant. « Il est très difficile de dire s’il est possible de ne plus en avoir de manière définitive », prévient Pauline Gouth. Toutefois, la nutritionniste propose quelques astuces de base pour éviter d’en avoir.

1. Manger lentement. Car comme l’explique Pauline Gouth : « La mastication lente permet de réduire la quantité d’air avalée pendant les repas, diminuant ainsi le risque de ballonnements ».

2. Éviter les boissons gazeuses et la consommation de chew-gum ou bonbons. En effet, les boissons gazeuses peuvent « introduire des bulles d’air dans le système digestif », favorisant ainsi les ballonnements, explique la professionnelle. Et une mastication constante peut entraîner « l’ingestion d’air supplémentaire, et donc contribuer aux ballonnements ».

3. Surveiller son hygiène de vie. Cela commence par la pratique d’une activité physique plus régulière. Pauline Gouth raconte que « l’exercice régulier stimule le mouvement intestinal, favorisant une digestion plus efficace et réduisant ainsi les ballonnements ». Il faudra également soigner son alimentation. La diététicienne préconise un apport suffisant de fibres, (30 à 35 g par jour en moyenne).

4. Se tourner vers des plantes et solutions naturelles en complément de toutes les autres recommandations. Une cure de probiotiques est idéale en soutien aux autres solutions citées pour « obtenir des effets rapides ». Dans ce cas, elle recommande les principes actifs comme le carvi et le fenouil, « reconnus pour aider à limiter les inconforts digestifs tels que les ballonnements ». Mais aussi le charbon végétal activé qui « soulage les flatulences, la plénitude et les sensations de vent » ou l’enzyme Alpha-galactosidase, qui « aide à réduire les processus de fermentation et évite la production de gaz ».

Pour mieux identifier les causes de ses ballonnements, la professionnelle incite à tenir un « carnet alimentaire » qui retrace votre alimentation sur minimum 2 semaines sur un mois. Celui-ci contiendra toutes les sensations, les éventuels troubles digestifs, les douleurs, ressentis afin de mieux situer l’évolution de vos ballonnements et travailler dessus plus efficacement.